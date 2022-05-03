Полиция Молдовы будет штрафовать за использование георгиевских лент в Гагаузии несмотря на принятый в парламенте законопроект о разрешении использования этого символа, сообщает РИА «Новости».

«Полиция руководствуется законом, утвержденным парламентом, это фундамент для использования законодательных норм, я не даю оценку законам Гагаузии. Пока нарушается кодекс о правонарушениях, все граждане будут нести ответственность перед законом», — заявил глава Генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцяну.

Ранее башкан (глава) Гагаузии, автономного территориального образования в Республике Молдова, Ирина Влах подписала принятый ранее парламентом автономии закон, согласно которому на территории Гагаузии можно использовать георгиевскую ленту.

Министр юстиции Молдовы, Серджиу Литвиненко, после принятия законопроекта заявил, что решение гагаузского парламента подлежит проверить на соответствие молдавским законам и, возможно, оспорить.