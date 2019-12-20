Полиция Грузии задержала пять человек по делу о нападении на сына первого президента

Сотрудники МВД Грузии задержали пять человек по обвинению в попытке умышленного убийства сына первого президента Звиада Гамсахурдии Цотне и недонесении о преступлении. Об этом в пятницу заявил замглавы МВД Владимир Борцвадзе на брифинге.

«На данном этапе следствию удалось установить, что задержанный по обвинению в умышленном убийстве 19 декабря текущего года в Тбилиси на Гальской улице возле жилого дома Цотне Гамсахурдии из-за словесной перепалки, которая переросла в противостояние, с использованием острого предмета нанес несколько ранений и скрылся с места происшествия», — сказал Борцвадзе.

По словам замглавы МВД, о преступлении узнали еще четыре человека, однако они не сообщили правоохранительным органам. Обвиняемому в попытке убийства Гамсахурдии грозит тюремный срок от семи до 15 лет, а четверым остальным, задержанным за недонесение о преступлении, — от трех до семи лет.(ТАСС)