В Чехии полиция задержала преступника, который в 1995 году вместе с соучастником в словацком городе Нитра ограбил инкассаторскую машину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя чешской полиции Рихарда Грдину.

По его словам, злоумышленники отобрали у инкассаторов два чемодана с банкнотами на общую сумму 12 млн словацких крон (по прежнему курсу — около €400 тыс.) и исчезли с ними.

Правоохранительные органы не могли разыскать преступника на протяжении 27 лет, потому что он поменял имя и фамилию. В 2007 года им поступило сообщение о том, что разыскиваемый должен поступить в одну из пражских больниц на обследование. Впоследствии полицейские пришли в больницу, чтобы арестовать подозреваемого.

Грабитель, в свою очередь, не оказал сопротивления, а вздохнул с облегчением.

«Наконец-то вы пришли за мной, мне так надоело все время прятаться», — передал слова преступника Грдина.

Несколько дней назад 58-летний грабитель был передан словацкой полиции для отбывания 12-летнего тюремного срока за преступление, совершенное свыше 27 лет назад.