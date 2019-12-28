Полиция Боливии не пустила сопровождавших испанского дипломата в резиденцию посла Мексики

Полиция Боливии в пятницу не пустила в резиденцию посла Мексики в Ла-Пасе сопровождавших поверенную в делах Испании в южноамериканской стране. Как сообщил МИД Боливии, люди, пытавшиеся проникнуть в здание вместе с дипломатом, скрывали лица от правоохранительных органов.

«МИД Боливии считает необходимым довести до сведения общества и международного сообщества, что сегодня, 27 декабря, утром лица, которые были идентифицированы как сотрудники посольства Испании в Боливии, в сопровождении людей, чьи лица были скрыты, пытались тайно проникнуть в резиденцию посла Мексики в Ла-Пасе», — говорится в заявлении ведомства. В сообщении отмечается, что полиция не пустила автомобили с дипломатическими номерами на территорию резиденции, так как посчитала, что «присутствие в здании людей, лица которых скрыты, представляет возможную угрозу». «Дипломаты посольства Испании свободно вошли в резиденцию посла Мексики», — добавили в ведомстве.

Как считают власти Боливии, «действия сотрудников посольства Испании являются нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях». Глава МИД южноамериканской республики Карен Лонгарик на пресс-конференции заявила, что Боливия направит Испании ноту. «Мы хотим знать, почему поверенная в делах Испании посещает посла Мексики в сопровождении людей, чьи лица скрыты и которые, предположительно, были вооружены», — сказала она.

МИД Испании в свою очередь заявил, что «начал расследование в связи событиями, которые произошли во время посещения поверенной в делах Испании посла Мексики в Боливии».

Инцидент у резиденции произошел на фоне обострения отношений между правительством Мексики и временными властями Боливии. Глава мексиканского внешнеполитического ведомства Марсело Эбрард в четверг сообщил, что его страна намерена обратиться в международную судебную инстанцию с жалобой на действия правоохранительных органов Боливии, сотрудники которых выставили оцепление вокруг посольства республики в Ла-Пасе, на территории которого получили убежище несколько боливийских экс-министров. Временные власти выдали в отношении них ордер на арест по обвинению в подстрекательстве к мятежу и терроризме. (ТАСС)