В Молдове полиция препятствовала сторонникам оппозиционной партии «Шор» приезжать в Кишинев на пикет у здания Конституционного суда. Десятки микроавтобусов были заблокированы в разных городах страны.

Как передает #, об этом говорится в заявлении партии.

«Сотни членов и сторонников партии «Шор» со всей страны, которые сегодня утром направились в Кишинев для участия в протесте перед Конституционным судом, были заблокированы полицией. Как и в случае с предыдущими манифестациями, организованными формированием, полиция неправомерно останавливала микроавтобусы, не давая никаких объяснений и не заявляя о каких-либо правонарушениях», — сказано в заявлении.

В понедельник КС Молдовы продолжил рассмотрение обращения правительства о проверке конституционности партии «Шор». Прессу в зал суда не допускают, ведется трансляция в режиме онлайн на сайте инстанции. Сторонники и представители партии «Шор» пикетируют, они скандируют антиправительственные лозунги и призывают судей вынести справедливый вердикт.

Апелляционная палата Кишинева 13 апреля приговорила лидера партии «Шор» — Илана Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 млрд долларов, его активы будут конфискованы. Сам Шор назвал решение судей «беззаконным и беспредельным».