Полиция Берлина начала проверку в отношении британского музыканта Роджера Уотерса, бывшего фронтмена рок-группы Pink Floyd. На концертах 17 и 18 мая в Берлине один из костюмов Уотерса был, по мнению правоохранителей, похож на нацистский мундир.

Исполняя песню In The Flesh из альбома The Wall, музыкант появился в чёрном кожаном плаще с красной повязкой на рукаве. На повязке в белом круге были изображены два скрещённых молотка.

Полиция заявила, что проверит на оправдание нацизма как нынешние концерты, так и записи прошлых выступлений Уотерса в Германии.

Одобрение нацизма и демонстрация нацистской символики в Германии запрещены.

The Wall («Стена») — один из самых известных альбомов Pink Floyd. Он был записан в 1979 году. В 1982 году на его основе был снят одноимённый фильм, совмещающий киносъёмки и анимацию. Один из героев фильма действительно носит мундир, отсылающий к нацистскому, и воплощает собой авторитарную власть. Вместо нацистской свастики в фильме используются два перекрещенных молотка. Альбом и фильм несут в себе пацифистские и антифашистские призывы, и предупреждают об опасности подавления свободы мысли и выражения. (svoboda.org)