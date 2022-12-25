Британская рок-группа Pink Floyd собрала более 500 тысяч фунтов стерлингов от продажи песни Hey, Hey, Rise Up («Червона Калина») на поддержку украинских благотворительных организаций. Сингл записан совместно с лидером украинской группы «Бумбокс» Андреем Хлывнюком.

Премьера клипа состоялась в YouTube 7 апреля. С тех пор его посмотрели более 11 миллионов человек.

Композицию записали Дэвид Гилмор и Ник Мэйсон, которые играли в Pink Floyd на пике популярности группы. В создании клипа также участвовали режиссёр Нитин Соуни и бас-гитарист Гай Пратт.

Гилмор много лет подряд отказывался от предложения возродить Pink Floyd. Но, по словам артиста, агрессия России в отношении Украины заставил его изменить решение. (svoboda.org)