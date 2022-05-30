Полиция Армении в понедельник задержала 111 активистов оппозиции по подозрению в хулиганстве. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе ведомства.

«В разные участки полиции были доставлены 111 граждан, которые подозреваются в хулиганстве», — отметили в пресс-службе ведомства.

Все оппозиционеры были задержаны у третьего корпуса правительственного здания в центре Еревана. В понедельник утром сторонники движения «Сопротивление» попытались заблокировать входы в здание, а оппозиционные депутаты — войти внутрь, чтобы встретиться с главами ведомств. Депутаты заявляли, что хотят получить ответ на вопрос, представляют ли чиновники Нагорный Карабах в составе Азербайджана.

После задержаний лидеры оппозиции заявили, что полиция «применила несоразмерную силу» в отношении активистов, во время потасовки получили ушибы также оппозиционные депутаты.