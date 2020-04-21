Полицейские заразились коронавирусом

В Министерстве внутренних дел заявили, что несущие службу в столице сотрудники полиции заразились коронавирусом.

Начальник пресс-службы МВД, полковник полиции Эхсан Захидов сообщил Report, что факт заражения полицейских коронавирусом зафиксирован не только в столице:

«Полицейские находятся на передовой борьбы с коронавирусом, поэтому среди них зафиксированы факты заражения коронавирусом».

Э.Захидов сказал, что сейчас состояние зараженных коронавирусом полицейских стабильное: «Я не могу назвать их точное число. Сейчас сотрудники полиции получают лечение».

По словам начальника службы, среди несущих службу вместе с сотрудниками полиции военнослужащих Внутренних войск МВД случаев заражения не зафиксировано.