Полицейские заразились коронавирусом

В Министерстве внутренних дел заявили, что несущие службу в столице сотрудники полиции заразились коронавирусом.

Начальник пресс-службы МВД, полковник полиции Эхсан Захидов сообщил Report, что факт заражения полицейских коронавирусом зафиксирован не только в столице:

«Полицейские находятся на передовой борьбы с коронавирусом, поэтому среди них зафиксированы факты заражения коронавирусом».

Э.Захидов сказал, что сейчас состояние зараженных коронавирусом полицейских стабильное: «Я не могу назвать их точное число. Сейчас сотрудники полиции получают лечение».

По словам начальника службы, среди несущих службу вместе с сотрудниками полиции военнослужащих Внутренних войск МВД случаев заражения не зафиксировано.

| 2020-04-21T15:37:44+00:00 21 апреля 2020, 15:52|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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