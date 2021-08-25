На днях зоозащитник Марина Эроглу распространила видео, на котором видно, как мужчина средних лет мучает и подвергает пыткам собак ().

Как сообщила нам Марина Эроглу, этот ролик был снят проживающим на территории Саваланского жилищного массива в Сабунчинском районе Алексеем (фамилию он не указал).

Как заявил нам Алексей, (к сожалению, он и нам не назвал свою фамилию) он сообщил о происходящем местной полиции. «Полицейские приехали, поговорили с этим садистом, но, к сожалению, никаких мер так и не приняли», — рассказал он нам.

Напомним, что согласно Статье 129. 1. Кодекса об административных проступках жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, влечет наложение штрафа в размере 500 манатов.

Почему же сотрудники полиции не приняли мер против этого садиста?

Для получения ответа мы обратились в отделение полиции №14 Сабунчинского района, на территории которого находится жилищный массив Савалан.

Как заявил # дежурный 14 отделения полиции Алекперов, для того, чтобы сотрудники отделения проверили информацию о пытках над животными, необходимо написать заявление. «Лишь после этого мы сможем проверить данную информацию», — сказал нам дежурный.

Однако, по словам главы пресс- службы Главного Управления полиции города Баку Эльшада Гаджиева, если в социальных сетях распространяется информация о проявлении жестокости в отношении животных, то этот случай обязательно должен быть взят под особый контроль полиции.

«В Азербайджане мучителя животных, в том случае если его вина будет доказана, ждет административное наказание в виде штрафа в 500 манатов. Но это наказание не останавливает садистов», — отметила зоозащитник Ситара Ибрагимова.

По мнению зоозащитника, в Азербайджане необходимо заменить административное наказание за жестокое обращение с животными на уголовное.

Депутат Милли Меджлиса Фазиль Газанфароглу тоже считает, что необходимо пересмотреть меру наказания за жестокое отношение к животным.

«Пора заменить административное наказание на уголовное. Я сам когда- то держал собаку. Нужно знать, что человек не вправе отнимать у животных жизнь, которую дал им Господь», — сказал депутат.

P.S.: Надеемся, что полицейские 14 отделения полиции все же отреагируют на видеоролик, распространенный в социальных сетях, и применят по отношению к садисту хотя бы административную меру наказания.