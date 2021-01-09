Политолог: Нашей доброй волей явно злоупотребляют

Армению будут ждать жёсткие ответные меры, если её официальные лица продолжат посещать Нагорный Карабах, заявил на днях Ильхам Алиев.

«Мне сообщили, что глава МИД Армении Ара Айвазян совершил визит в Ханкенди. Что ты там делаешь? Пусть Армения не забывает войну. Помните, что железный кулак на месте. Этим визитам должен быть положен конец», — сказал президент во время совещания по итогам 2020 года.

Он заявил, что если Ереван вновь будет предпринимать такие провокационные шаги, то армянские власти пожалеют об этом. Политик заявил, что любые визиты в Нагорный Карабах должны быть согласованы с Баку. Исключение составляет только Красный Крест.

«Весь мир признаёт эту территорию как неотъемлемую часть Азербайджана. Ни один иностранный гражданин не может войти в эту зону без нашего разрешения», — подчеркнул Алиев.

По его словам, такие провокационные действия со стороны армянских официальных лиц недопустимы. Он напомнил, что предпринимаются шаги по нормализации отношений, в этом принимает участия и Россия.

«Что ж, если отношения нормализуются, то зачем такие провокационные «визиты»? Что они этим хотят показать? Они хотят снова нас раздражать? Пусть не забывают, как дорого им обошлись такие шаги», — сказал Алиев.

Но, похоже, Ереван не собирается принимать это во внимание. Потому что вслед за заявлениями Баку выступила пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Анна Нагдалян: «Утверждения МИД Азербайджана, будто визит министра иностранных дел Армении Ара Айвазяна в Арцах является нарушением обязательств, установленных Трехсторонним заявлением по Карабаху от 9 ноября, совершенно пусты и безосновательны. Этот документ не накладывает никаких ограничений на контакты между Арменией и Арцахом на разных уровнях».

По ее словам, «Трехстороннее заявление от 9 ноября, направленное на установление режима прекращения огня и размещение российских миротворцев в Арцахе, не фиксирует какого-либо соглашения по статусу Арцаха. И с этой точки зрения все утверждения о том, что в статусе Арцаха произошли изменения, не соответствуют действительности».

Нагдалян заявила, что статус Нагорного Карабаха должен быть определен в результате мирного процесса, основанного на принципах, предложенных сопредседателями Минской группы ОБСЕ, на основе права народов на самоопределение.

То есть, такова позиция МИД Армении. Как теперь с этим быть? Что должен делать Азербайджан после столь жесткого предупреждения И.Алиева, если завтра станет известно, что еще какой-то армянский министр совершил «визит в НКР»? Начинать военные действия против Армении? Или следует как-то иначе понимать слова президента про «железный кулак»?

Своим мнением в связи с этой ситуацией поделился с # политолог-международник Ильгар Велизаде:

— Последние события показывают, что хоть Армения и подписала вынужденно ТСЗ, она абсолютно не собирается следовать его духу и букве, и вообще рассматривает этот документ, видимо, как перемирие, а не как путь к окончательному урегулированию конфликта, что создает предпосылки для нового обострения ситуации в этом регионе.

Мы сейчас уже должны говорить об этом в полный голос. Да, в первые недели после войны у нас было ощущение, что и армянское политическое руководство извлекло определенные выводы из сложившейся ситуации и будет менять свою линию поведения. Однако мы видим, что они опять говорят об «НКР», об «Арцахе». Все эти «визиты» и разговоры о необходимости окончательно урегулировать статус НК сводятся к тому, что этому региону необходимо предоставить возможность для выхода из состава Азербайджанской Республики. Эти заявления и действия показывают, что стратегия Армении в этом направлении не претерпела серьезных изменений. Ереван по-прежнему видит в этой части Азербайджана какой-то «Арцах», а в самом Карабахе местные деятели продолжают называть себя кто «президентом», кто «главой МИД», кто «секретарем Совета безопасности».

Они играют в те же игры, которые привели к войне, и к такому плачевному для них результату. Но, видимо, этого им показалось мало, и они пытаются вновь вести те же грязные игры. Причем сложность ситуации заключается в том, что теперь они это делают за спинами российских миротворцев, прикрываются ими как щитом.

Наш президент в своем заявлении сделал акцент на том, что российские миротворцы должны обеспечивать безопасность мирных жителей, и Азербайджан, принимая во внимание гуманитарный аспект миротворческой операции, позволяет осуществлять доставку в НК необходимых грузов через свою территорию, хотя в ТСЗ об этом ничего сказано не было. То есть, мы проявляем добрую волю.

Но этой доброй волей явно злоупотребляют. Создается впечатление, что сепаратисты чувствуют себя безнаказанно за спинами миротворцев. Но это мираж, призрачное представление, ничего такого на самом деле нет. И президент АР дал понять, что если такие провокации продолжатся, мы готовы применить силу. Кстати, ТСЗ не лишает нас возможности применять силу в ответ на провокации.

Но в настоящее время такой вариант развития событий не рассматривается, тем более, что мы ожидаем скорого вступления в действие нового турецко-российского Мониторингового центра. Он будет фиксировать любые нарушения, в частности, связанные с выполнением пунктов ТСЗ. То есть, продолжается процесс укрепления мира и стабильности в регионе.

Максимум усилий для реализации этого процесса прилагает Азербайджан. Миротворческая миссия также выполняет свой круг задач в регионе, и я думаю, что те действия, которые выбиваются из этого мейнстрима, должны быть купированы, полностью пресечены, чтобы не привести к возникновению нового конфликта. Это мы со всей отчетливостью видим.

Всё это пора уже понять и армянской стороне. Я думаю, в обозримой перспективе на политическом поле мы будем более четко и убедительно доносить свою позицию до тех кругов, которые принимают участие в политических процессах в нашем регионе. Это самое главное.

Что касается заявления МИД Армении, это всё для их внутреннего пользования. В Азербайджане никто к нему прислушиваться не станет. Эти речи не отличаются от таких же заявлений, которые делались и до войны армянским МИД и политическим руководством. Цену, реальный политический вес этих заявлений мы увидели – сегодня они абсолютно девальвированы до уровня ничего не значащих фраз.