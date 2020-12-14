Политолог: Было бы иллюзией думать, что в Карабахе сразу наступят тишь да гладь, и не будет никаких инцидентов

Всех сейчас волнует происходящее в окрестностях Гадрута. Оказалось, что целый месяц с окончания войны на освобожденной территории каким-то образом жили и действовали армянские военные. И от их действий уже после войны погибли и были ранены несколько граждан Азербайджана. Как это стало возможным? И нет ли еще подобных подразделений оккупантов в других частях освобожденных земель? Как следует действовать в этой ситуации руководству Азербайджана?

Ведь согласно Трехстороннему заявлению о прекращении огня, на данный момент на территории Азербайджана уже не должно быть ни одного вооруженного армянина. А вместо этого мы не только не знаем, разоружена ли уже «Армия обороны Арцаха» на территориях под контролем российских миротворцев, но видим таких же вооруженных армян даже на территориях, контролируемых нашей армией. Кто должен нести ответственность за все это?

Свое мнение насчет перестрелки в Нагорном Карабахе уже выразил на собственной странице в Facebook известный российский политолог Александр Сытин. По его словам, он полностью согласен и поддерживает заявление азербайджанского Министерства обороны: «С самого начала говорил и писал, что Армения будет идти на ЛЮБЫЕ провокации с целью втравить Россию в активную фазу конфликта».

Своим видением ситуации поделился с # политолог Расим Мусабеков:

— В СМИ проходили цифры, что в лесах Гадрута прячется до 300 армянских военнослужащих, и нельзя исключать, что с их стороны будут предприниматься разного рода и диверсионные акты. И вот был случай, когда они столкнулись с нашими вооруженными силами, и со страху начали палить. Понятно, что такие инциденты будут. И более того, по-моему, не надо забывать, что даже когда действовало длительное перемирие, режим прекращения огня с середины 90-х, всё равно каждый день были перестрелки и кто-то погибал. То есть, было бы иллюзией думать, что в нынешних условиях сразу наступят тишь да гладь, и не будет никаких инцидентов. Они будут. Важно, чтобы эти стычки не трансформировались в какие-то более масштабные вооруженные столкновения, которые будут привлекать внимание.

Мы не очень заинтересованы, чтобы сейчас проблемы, которые Азербайджан решил вооруженным путем, опять выходили на страницы мировых СМИ под видом каких-то «нерешенных проблем». Чтобы опять были попытки навязать какое-то посредничество, что якобы нужны дополнительные усилия со стороны международного сообщества. Нет, Азербайджан уже ни в каких дополнительных усилиях со стороны не нуждается, и никакого вмешательства в свои внутренние дела со стороны Армении или еще каких-то государств допускать не должен.

Я думаю, сейчас там уже развернуты специальные подразделения Службы государственной безопасности, которые осуществляют соответствующие меры, проводят зачистку. Там возможно еще остались какие-то армянские подразделения, которые хотели бы оттуда выйти, но не знают как, куда. Вот их надо находить и каким-то образом выводить с нашей территории.

Ну, а тех, кто залезли туда, чтобы совершать провокации, террористические акции, думаю, будут просто подавлять. Это значит, что если они согласятся сдаться – их будут судить, не сдадутся – будут уничтожены. И никто, кроме нас, в происходящее на территориях, контролируемых вооруженными силами Азербайджана, вмешиваться не может.

Другое дело, что армяне сейчас пытаются прицепиться к той формулировке Трехстороннего заявления о прекращении огня, в которой сказано, что все вооруженные силы должны оставаться там, где они находились на момент подписания этого заявления. И под этим предлогом они пытаются занять те ранее оставленные армянами населенные пункты, где Азербайджан еще не успел поставить свои посты. Теперь они пытаются утверждать, что якобы никуда и не уходили из этих сел, эта территория контролируется карабахскими армянами и должна подчиняться Ханкенди.

Но у Азербайджана есть рабочие отношения с командованием российских миротворцев, и думаю, что в каждом конкретном случае решение для таких ситуаций будет найдено.

Хочу еще раз повторить, если кто-то думает, что с подписанием бумаги все начнет исполняться автоматически, он заблуждается. Так не бывает. На то и руководители и различные структуры, чтобы все такие возникающие проблемы решать.