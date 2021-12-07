Под занавес прошлой недели на очередном пленарном заседании парламента утвердили прожиточный минимум и критерий нуждаемости на следующий год. Несмотря на серьезное подорожание, прожиточный минимум азербайджанцев вырос всего на 14 манатов, критерий нуждаемости – на 30 манатов.

Согласно законопроекту «О прожиточном минимуме на 2022 год», принятому парламентом Азербайджана, прожиточный минимум по сравнению с текущим годом увеличится на 7,15 процентов и составит 210 манатов. Прожиточный минимум – это стоимость условной потребительской корзины – ключевых продовольственных продуктов (хлеб, овощи и фрукты, сахар, соль, чай, мясо, рыба, молоко, масло), непродовольственных товаров, а также услуг, в том числе платежей за ЖКХ.

Существует три вида прожиточного минимума – для взрослых трудоспособного возраста, детей и пенсионеров. Для трудоспособного населения стоимость условной потребительской корзины выросла на 13 манатов (6,3 процентов) — до 220 манатов. Пенсионерам прибавили 14 манатов (8,6 процентов) — 176 манатов; детям — 18 манатов (10,3 процентов) — 193 манатов. Депутаты также приняли законопроект «О пределе критерия нуждаемости на 2022 год», по которому критерий нуждаемости в новом году увеличится на 17,65 процентов и составит 200 манатов. Вопрос — почему критерий нуждаемости меньше прожиточного минимума, ключевой в этом году.

На этот момент обратил внимание депутат и эксперт Вугар Байрамов, отметивший в беседе с # необходимость перейти к единому социально значимому показателю в пользу прожиточного минимума:

«С повышением порога бедности в наступающем году увеличатся и суммы государственной помощи, которую получают нуждающиеся граждане по программе АСП. Но есть и нестыковки. Скажем, непонятно, почему критерий нуждаемости у нас ниже прожиточного минимума. Целесообразно вовсе отказаться от критерия нуждаемости в сторону применения прожиточного минимума для назначения государственной поддержки необеспеченным гражданам. Ведь это позволит усилить господдержку неимущих слоев населения, увеличить размеры выделяемой им помощи», — утверждает депутат.

Следует исходить из того, что упомянутые критерии в нашей стране чрезмерно политизированы, заметил в этой связи экономист Натиг Джафарли:

«Для начала следует эти понятия объединить, поскольку неправильно разделять и подсчитывать по отдельности прожиточный минимум и критерий нуждаемости. Одновременно следует пересмотреть, наконец, условную потребительскую корзину, которая лежит в основе подсчетов. К сожалению, расчеты этих минимумов строятся в нашей стране не на объективных экономических показателях, а исходят из политических лозунгов. Статистика основательно политизирована. Поскольку если будут исходить из корректных, отвечающих мировой практике подходов в подсчетах, соответственно, вырастет процент граждан, официально признанных бедными. Уровень бедности в разы превысит заявленные 5 — 6%».

Необходимо объединить прожиточный минимум и прочие социально значимые уровни, говорит аналитик, использовать применительно к этой практике международные стандарты, заново выстроить методологию подсчета прожиточного минимума.

«Методы совокупной стоимостной оценки прожиточного минимума у нас остались с советского времени. Иные детали действующей методики подсчета были приняты еще в 1986 году. Например, на три года предусмотрен один предмет верхней одежды, одна пара обуви на год. В прожиточном минимуме на семью из четырех человек полагается час интернета в сутки – по 15 минут на каждого. Такое в условиях повсеместного использования глобальной сети нонсенс. Это говорит о крайней необходимости пересмотреть старые критерии и методики подсчета, а после – адекватно подсчитать условную потребительскую корзину», — считает эксперт.

Если ввести новые критерии, уровень бедности в стране увеличится до 15 – 20%, а это идет вразрез с политическими заявлениями властей, объясняет Джафарли отсутствие каких-либо подвижек.