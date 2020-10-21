Полад Бюльбюльоглу: Азербайджан будет решительно отстаивать свою позицию по Карабаху

«Пока рано говорить о встрече лидеров Азербайджана и Армении, поскольку армянская сторона демонстрирует деструктивность в своих подходах».

об этом заявил в среду посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу в интервью ТАСС по итогам визита в Москву министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова.

«Как отметил наш президент, уважаемый Ильхам Гейдарович, такое приглашение получено не было. И, по-моему, ситуация еще не созрела, — сказал он, отвечая на вопрос о том, обсуждалась ли такая встреча в ходе визита Байрамова с учетом того, что лидеры двух стран выразили к ней готовность в интервью ТАСС. — Противоположная сторона продолжает демонстрировать деструктивность в подходах, и поэтому сейчас рано об этом говорить».

«Если такая инициатива будет проявлена, то, естественно, она будет должным образом рассмотрена, о чем общественность, конечно же, будет проинформирована», — добавил посол.

Он подчеркнул, что Азербайджан будет решительно отстаивать свою позицию по Карабаху, основанную на международном праве.