Покупателям запретили брать неупакованные продукты

В Азербайджане покупателям запретили в продуктовых магазинах самим брать неупакованные продукты.

Как передает Report, это отражено в методическом поручении Агентства продовольственной безопасности по профилактике коронавируса (COVID-19) на объектах, занимающихся продажей продуктов питания (объекты, торгующие оптом и в розницу, рынки, ярмарки и т.д.).

Хлебобулочные, кондитерские изделия, сухофрукты и другие неупакованные продукты питания, которые до потребления не проходят никакой термической обработки или процесса очищения, должны содержаться в специальных витринах изолированно от покупателей. Данные продукты покупателям сможет передавать только рабочий персонал, обеспеченный специальными гигиеническими средствами (перчатки, маски, колпаки и др.).

| 2020-03-24T13:10:27+00:00 24 марта 2020, 15:36|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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