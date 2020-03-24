Покупателям запретили брать неупакованные продукты

В Азербайджане покупателям запретили в продуктовых магазинах самим брать неупакованные продукты.

Как передает Report, это отражено в методическом поручении Агентства продовольственной безопасности по профилактике коронавируса (COVID-19) на объектах, занимающихся продажей продуктов питания (объекты, торгующие оптом и в розницу, рынки, ярмарки и т.д.).

Хлебобулочные, кондитерские изделия, сухофрукты и другие неупакованные продукты питания, которые до потребления не проходят никакой термической обработки или процесса очищения, должны содержаться в специальных витринах изолированно от покупателей. Данные продукты покупателям сможет передавать только рабочий персонал, обеспеченный специальными гигиеническими средствами (перчатки, маски, колпаки и др.).