Покинуть большую политику символичным президентом — неприятный удел

Наверное, когда бывший президент Армении Серж Саргсян выдвигал его кандидатуру на символический пост президента Республики, даже гипотетически не предполагал, что тот в политическом плане не только переживет его, но даже найдет общий язык с новым революционным контингентом страны и останется на своем посту.

Да, тогда едва почуяв, что у Саргсяна уже больше нет политических перспектив, он отвернулся от своего политического протеже и перешел, как говорится, на сторону «народа».

И на этот раз он старается «выйти сухим из воды». Когда было объявлено о подписании трехстороннего соглашения по Карабаху, он заявил, что узнал об этом только из газет и с того дня, якобы для снятия политической напряженности, и как знак политического перемирия, начал призывать все политические силы своей страны к проведению досрочных парламентских выборов…

Наверное, читатель уже понял, что речь идет о президенте Армене Саркисяне, который с самого начала вошел в список новых революционных политиков, как потенциальный кадр для замены. Тогда усиленно ходили слухи о том, что якобы Н.Пашинян заменит его первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном.

Но эти слухи не подтвердились. Сам экс –президент, ссылаясь на свой преклонный возраст заявил, что в его годы не только вернуться в большую политику, даже строить политические планы, мягко говоря, неразумно. Нам же кажется причину отказа Тер-Петросяна следует искать в другой плоскости.

Во-первых, Левон Тер-Петросян довольно умный человек, и поэтому не хотел стать символичным президентом, которому в большей степени приходится играть роль свадебного генерала.

Во-вторых, наверное, и Тер-Петросян также проанализировал теперешнюю политическую ситуацию и понимал, что время неподходящее, потому что как он сам предсказал еще двадцать с лишним лет назад, Армении придется пойти на большие уступки – добровольно или вынужденно. Когда, будучи президентом, он впервые огласил это, его заставили уйти в отставку. Но прогнозы Тер-Петросяна сбылись. Азербайджан вынудил агрессора подписать капитуляционный акт.

Понятно, что Левон Тер — Петросян не торопится с такими заявлениями, типа «я ведь предсказывал это», наоборот, даже собирался поехать в Москву, чтобы хоть чуточку «исправить» положение, в котором оказалась Армения. Но нам кажется, что это всего лишь политическая игра. Все политики Армении, более-менее трезво мыслящие люди понимают, что рано или поздно их стране придется отказаться от карабахской обузы.

По той простой причине, что со временем все понимают, что карабахская затея национал –патриотов есть всего лишь большая политическая авантюра и, наверное, в глубине души они все рады завершению «арцахиады». Особенно рады тому, что это пришлось на долю Пашиняна…

Поэтому даже в такой ситуации политические игры не прекращаются. Все свалить на Пашиняна и начать новую политическую страницу – чтобы почувствовать эту тенденцию в теперешней Армении не надо быть семи пядей во лбу.

Революция не частый процесс. Тут более вероятной была бы контрреволюция и последующая политическая реставрация. Но политические игроки, претендующие на это, не смогли получить согласия Кремля.

Да, это довольно интересный момент: капитуляционный акт с одной стороны нагнетает страсти против власти Пашиняна, с другой же, служит ему политической опорой, потому что теперь для России важнее не смена власти в Армении, а продвижение мирного плана разрешения тридцатилетнего конфликта. Тут на карту поставлены не только миротворческие ресурсы России, но и ее геополитические интересы.

Но в современном мире людям не запретишь заниматься политикой – да, мешать можешь, а вот, полностью остановить весь политический процесс дело довольно трудное. Поэтому в Армении теперь все активно строят политические планы по той причине, что все понимают: Пашинян уже временная фигура. Одним из претендентов на политический олимп является и президент Армен Саркисян. Шансы у него не такие уж скромные. Судя по самым разным информациям, народ уже сыт по горло политическими выходками «ястребов» карабахской войны и считает, что им власти больше не видать.

Конечно, время еще покажет, насколько верны подобные политические оценки. Но, наверное, и президент Саркисян знает о них и учитывает их. В любом случае, покинуть большую политику всего лишь символичным президентом не такой уж приятный удел, тем более, в такое подходящее время…