2023 год может стать решающим в войне, сказал # украинский политолог Максим Яли.

По его словам, 2024 год будет годом президентских выборов и в США, и в России, и к этим выборам стороны попытаются добиться определенных успехов.

«Выборы запланированы и в Украине, но если будет продолжена война, они не состоятся. США являются главным союзником Украины, и война в Украине является главной во внешнеполитической и внутренней повестке властей США. Крайне оптимистичный сценарий – это если война завершится в 2023 году в пользу Украины, чтобы демократы могли показать результаты для внутренней аудитории», — сказал политолог.

Как отмечает аналитик, сейчас главная задача США – это максимально ослабить военный потенциал России и свергнуть режим Путина.

«Пока там не понимают, что делать с Россией в случае ее поражения в Украине, потому что это второе государство по ядерному потенциалу, и кто будет контролировать ядерное оружие и все эти вопросы волнуют Вашингтон больше, чем территориальная целостность Украины, как бы это прискорбно не звучало», — сказал эксперт, добавив, что как будет развиваться ситуация станет понятно после лета текущего года.

«Картина станет понятна к осени. Поэтому 2023 год является крайне важным для Украины и в целом в этой войне», — подчеркнул он.

Говоря о поставках вооружения Запада в Украину, эксперт сказал, что Украина расходует ежедневно больше боеприпасов, чем страны Европы производят за год.

«Производственных возможностей западных стран не хватает. Что касается украинского ВПК, то ряд заводов по производству боеприпасов и оружия находятся на востоке страны и под обстрелом России. Поэтому на сегодня огневые мощности двух стран разные», — сказал эксперт.

Аналитик также считает, что после поставок всех вооружений Запада ситуация на фронтах выровняется.

«Пока нужно сказать, что то количество военной техники, которое Украина получает от Запада, недостаточно для того, чтобы освободить все территории, которые оккупированы, если исходить из заявленных главой генштаба Залужным цифр. Та помощь, которую мы сейчас получаем, к сожалению, недостаточна. Я уже не говорю об авиации, которая нам необходима, которая находится на складах тысячами, и я уже не говорю о логистике, об обучении и так далее», — подчеркнул он.

Политолог отметил, что оптимистический прогноз главы украинской разведки Буданова о деоккупации Крыма в августе пока кажется малореалистичным.

«Однако есть тенденция, что Запад постепенно, медленно, но дает все большее количество тяжелой техники», — резюмировал он.