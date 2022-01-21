Поиски пропавших без вести военнослужащих продолжаются.

Как сообщает АПА, об этом заявил военный прокурор Ханлар Велиев на заседании коллегии по итогам прошлого года.

Он отметил, что сотрудниками Военной прокуратуры совместно с сотрудниками Министерства внутренних дел и Службы государственной безопасности были проведены интенсивные оперативно-следственные, неотложные мероприятия, многочисленные экспертизы.

«Поисковые группы, состоящие из сотрудников Министерств обороны и чрезвычайных ситуаций, регулярно проводили работу в этом направлении. На сегодняшний день установлены личности 2908 человек, в том числе пропавших без вести военнослужащих, тела которых переданы их семьям. Продолжаются оперативно-следственные мероприятия с целью установления местонахождения 6 пропавших без вести военнослужащих, поисковые группы ведут регулярную работу».