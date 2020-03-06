Погибший пограничник награжден посмертно

Солдат-пограничник Орхан Пашазаде, погибший в результате открытого вражеским снайпером огня, награжден медалью «За отличие на воинской службе» 3-й степени.

Как сообщает муганское бюро Report, медаль была передана отцу шехида официальным представителем Государственной пограничной службы Азербайджана на похоронах военнослужащего.

5 марта около 19:10 подразделения ВС Армении грубо нарушили режим прекращения огня на пограничном боевом пункте Государственной пограничной службы в направлении села Гушчу Айрым Газахского района.

В результате огня, открытого вражеским снайпером, был ранен пограничник Орхан Назим оглы Пашазаде. Хотя его немедленно доставили в Диагностический центр Газахского района, спасти пограничника не удалось.

Шехида предали земле на кладбище в джалилабадском селе Джафарханлы.

| 2020-03-06T13:34:19+00:00 6 марта 2020, 13:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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