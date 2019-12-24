Подведены предварительные итоги муниципальных выборов в Азербайджане

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана объявила предварительные итоги муниципальных выборов 23 декабря.

С предварительными результатами можно ознакомиться на сайте Информационного центра «Выборы» ЦИК (infocenter.gov.az).

Отметим, что муниципальные выборы в стране прошли в 5 049 избирательных участках. В 1 606 муниципалитетов по 118 избирательным округам должны быть избраны 15 156 членов. В выборах участвовали 13 политических партий, зарегистрировано 41 462 кандидатов. В список были включены имена 4 972 356 обладающих правом голоса избирателей. Активность избирателей по избирательным участкам составила 32,72%. Таким образом, из обладающих правом голоса 4 972 356 избирателей проголосовали 1 627 064 человек.