К 8 сентября 2023 года на войне в Украине погибли как минимум 31 665 российских военных. Об этом свидетельствует совместное исследование журналистов «Медиазоны» и «Би-би-си», а также команды волонтеров.

Исследователи учитывают только сведения о гибели военнослужащих из открытых источников. Сюда включены сообщения от родственников, публикации в региональных СМИ и официальные заявления местных властей.

С 25 августа текущего года в список погибших добавилось более 900 человек. Большую часть потерь по-прежнему составляют заключенные, но их число увеличивается медленнее, чем в первом полугодии.

В список участников конфликта в звании от подполковника и выше были включены шесть человек. Среди них два сотрудника МВД. Еще двое подполковников командовали подразделениями, сформированными из мобилизованных военнослужащих. В общей сложности в списке высокопоставленных офицеров, погибших на войне, насчитывается 295 человек.

Среди российских регионов, представители которых гибли чаще всего, выделяются Свердловская, Челябинская и Ростовская области, а также Республика Башкортостан и Бурятия. Количество погибших в Краснодарском крае и Московской области также остается большим. Частично это объясняется активной работой волонтеров, фиксирующих захоронения военнослужащих. Это способствует более полному раскрытию информации о потерях.

Реальное число погибших превышает официальные данные. По оценкам «Медиазоны» и «Медузы», на конец мая 2023 года число жертв конфликта составило около 47 тысяч человек. Эту цифру исследователи получили, анализируя избыточную смертность мужчин. (moscowtimes.ru)