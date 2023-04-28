На войне в Украине погибли 21 700 российских военных, в том числе 1948 мобилизованных. Еще 53 резервиста умерли в пунктах сбора или воинских частях, так и не доехав до фронта, подсчитали «Русская служба Би-би-си» и «Медиазона» на основе открытых источников.
За последние две недели количество жертв увеличилось на 1249 человек. По меньшей мере 54 из них служили в элитных подразделениях.
Треть потерь приходится на добровольцев, мобилизованных, заключенных и недавно набранных наемников ЧВК. Особенно много военнослужащих погибают под Бахмутом, где продолжаются ожесточенные бои. Самой уязвимой категорией остаются завербованные в колониях заключенные, которые выполняют роль тарана при штурмах. За все время удалось установить имена 3621 такого погибшего.
Также журналисты фиксируют стабильный прирост потерь среди десантников, морпехов и росгвардейцев. Судя по сообщениям с передовой, сейчас элитные отряды, которые получили пополнение за счет людей, привлеченных с гражданки, задействуют как в наступательных, так и оборонительных операциях на всех ключевых участках фронта.
Только по подтвержденным данным, с начала войны Россия потеряла 3401 специалиста элитных подразделений. В их числе 445 человек, служивших в армейском спецназе, и 451 сотрудника спецотрядов Росгвардии. Судя по открытым источникам, наибольшие потери понесли Новосибирская 24-я бригада спецназа ГРУ (76 имен) и Тольяттинская 3-я бригада спецназа ГРУ (60 имен). В 346-ой бригаде спецназа ГРУ погибли по меньшей мере 38 человек.
Подсчеты журналистов не отражают реальные потери российской армии в Украине. Они учитывают только публичные сообщения о гибели, к которым относятся посты родственников, новости в региональных СМИ и сообщения местных властей. Кроме того, неизвестно количество пропавших без вести и оказавшихся в плену.
По оценке «Би-би-си», основанной на изучении захоронений в 65 населенных пунктах России, реальное число погибших как минимум в два раза выше и составляет 43 400 человек. А общие безвозвратные потери, то есть число тех, кто выбыл из строя по причине ранения или смерти либо пропал без вести, могут достигать 195 000 человек. (moscowtimes.ru)