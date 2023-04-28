На войне в Украине погибли 21 700 российских военных, в том числе 1948 мобилизованных. Еще 53 резервиста умерли в пунктах сбора или воинских частях, так и не доехав до фронта, подсчитали «Русская служба Би-би-си» и «Медиазона» на основе открытых источников.

За последние две недели количество жертв увеличилось на 1249 человек. По меньшей мере 54 из них служили в элитных подразделениях.

Треть потерь приходится на добровольцев, мобилизованных, заключенных и недавно набранных наемников ЧВК. Особенно много военнослужащих погибают под Бахмутом, где продолжаются ожесточенные бои. Самой уязвимой категорией остаются завербованные в колониях заключенные, которые выполняют роль тарана при штурмах. За все время удалось установить имена 3621 такого погибшего.