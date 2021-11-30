Двое подростков из США были арестованы за угон частного самолета Cessna, сообщает Газета.ру со ссылкой на CBSnews.

Задержанным 14 и 15 лет, они из штата Юта. Во время празднования Дня Благодарения школьники пробрались на частный аэродром и залезли в легкомоторный самолет. Более того, подростки смогли его завести и немного полетать.

К счастью, обошлось без жертв — юным пилотам с низкой высоты удалось приземлиться на взлетно-посадочную полосу того же аэродрома.

В этот же день угонщики были задержаны сотрудниками полиции и заключены под стражу — им предъявлены обвинения по нескольким статьям, включая управление воздушным средством без лицензии.