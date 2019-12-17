Подозреваемый проглотивший ложку и сбежавший из больницы, задержан

В Баку задержанный полицией мужчина сбежал из больницы в наручниках.

Как сообщает Report, инцидент произошел 15 декабря.

Житель Бардинского района, 36-летний Садыгов Эльгюн Шакир оглу был задержан сотрудниками Хатаинского районного управления полиции в качестве подозреваемого.

Он был размещен в изолятор временного содержания управления, где проглотил ложку. Мужчина был незамедлительно доставлен в Клинический медицинский центр №1. Под присмотром полиции Э.Садыгов был осмотрен врачом. Во время обследования ему удалось обмануть бдительность полиции и сбежать из окна больницы на 4-ом этаже.

В результате операции, проведенной правоохранительными органами, Э.Садыгов был обнаружен в собственном доме.

| 2019-12-17T16:06:58+00:00 17 декабря 2019, 20:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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