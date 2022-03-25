Бывший гаитянский сенатор Джон Джоэль Джозеф, арестованный на Ямайке за организацию убийства президента Гаити Жовенеля Моиза, будет экстрадирован в США. Об этом сообщает The Epoch Times.

По данным издания, несколько человек из 40 задержанных по этому делу назвали Джозефа «главным» в подготовке убийства. К тому же выяснилось, что именно он арендовал автомобили, на которых передвигались непосредственные исполнители преступления, а также обсуждал убийство по WhatsApp и лично организовал встречу сообщников за несколько часов до покушения.

Отмечается, что жена Джозефа и двое его сыновей попросили убежища на Ямайке.

Жовенель Моиз был убит в ночь на 7 июля 2021 года во время нападения на его резиденцию. По данным полиции, перед смертью его пытали. Супруга президента сумела выжить и была госпитализирована в Майами.

По делу об убийстве президента прокуратура Гаити предъявила обвинение премьер-министру страны Ариэлю Анри. По данным следствия, есть достаточно компрометирующих данных, чтобы привлечь Анри к уголовной ответственности.