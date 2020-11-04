Подготовлен отчет об обстреле мирного населения Азербайджана со стороны ВС Армении

Мониторинговая группа правозащитных организаций Азербайджана подготовила отчет об обстреле армянскими ВС мирного азербайджанского населения во время Отечественной войны за Карабах.

В отчете указывается, что атаки с армянской стороны на дома мирных азербайджанских жителей в основном были совершены ночью.

Армянская сторона в основном обстреливает населенные пункты Азербайджана, расположенные вдали от линии фронта, из ракетных комплексов R-17 «Эльбрус» («СКАД») и реактивных систем залпового огня 9K58 «СМЕРЧ» (BM-30).

Это вооружение запрещено применять по густонаселенным пунктам.

С полной версией отчета можно ознакомиться здесь: