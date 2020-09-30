Поддержка фермеров упирается в субсидии – почему банки обходят стороной селян?

Агентство аграрного кредитования и развития отчиталось о финансовой поддержке фермеров. По данным структуры, на 15 сентября государство выплатило фермерам 30 млн манатов субсидий для весенних посевов. Финансовую поддержку получили 99% (50 146 человек) фермеров, заявивших о весеннем севе — из них 19 515 являются производителями хлопка.

К этому стоит добавить, что с начала текущего года государственные субсидии сельхозпроизводителям предоставляются посредством онлайн-платформы информационной системы электронного сельского хозяйства путем перевода на фермерские карты. На сегодняшний день в системе зарегистрировано 519 674 фермера, а государство уже выплатило фермерам 229 млн манатов.

Поддержка государством развития агропромышленного комплекса – самый большой плюс, однако, с другой стороны, приоритетная сфера серьезно «хромает» именно ввиду хронического недофинансирования мелкого и среднего сегмента, поэтому кредитование является важнейшей составляющей поддержки данного сектора экономики, способствующей возрождению активности сельских территорий. Но именно в этой плоскости кроются сложности. Ведь на сегодняшний день проблема кредитования агропромышленного сектора экономики велика, так как коммерческие банки, помимо управления традиционными рисками, вынуждены учитывать и ряд довольно специфических факторов, а их немало.

Надо признать, что на данный момент ведется активная работа по разработке и внедрению оптимальной для местных реалий отрасли системы агрострахования, сообщил # экономист Фуад Ализаде, поскольку прежние механизмы не отличались совершенством. По его словам, на данный момент недостаточно ликвидное залоговое обеспечение фермеров не дает возможности банкам игнорировать такой фактор, как отсутствие гарантии рисков фермера, а высокие процентные ставки кредитно-финансовых организаций не способствуют рентабельности сельхозпроизводства. Из-за слабого развития института агрострахования финансовые институты показывают низкий интерес к кредитованию сельхозтоваропроизводителей.

Однако есть и плюсы. Так, среди положительных сдвигов в системе кредитования сельского хозяйства следует отметить намерение банков увеличивать с каждым годом долю аграрных кредитов в совокупном портфеле — они выдаются в первую очередь для развития животноводства: на строительство молочных комплексов и птицеводческих объектов. Однако общее положение агрокредитования в деятельности банковской системы остается тревожным. В то же время эксперты неоднократно указывали, что высокие процентные ставки банков остаются неподъемными для субъектов сельскохозяйственной отрасли. Что же касается льготного кредитования по линии государства, такая практика, безусловно, поддерживает сельхозпроизводителя, однако эффективное развитие отрасли требует миллиардных вложений и одним только государственным финансовым содействием решить проблему невозможно.

В свою очередь гостевой профессор Зигенского Университета (Германия) Муслим Ибрагимов сообщил в беседе с нами, что специфика заключается в большой чувствительности фермеров к доходности производства тех или иных видов продукции, и это обстоятельство естественным образом отражается на их специализации. А потому используемые в этой сфере экономические механизмы нужно направить на упрочение специализации и определение эффективных направлений развития этой сферы.

В целом же с финансовой точки зрения вопросы упираются в систему субсидирования, страхования, ценообразования и кредитования, говорит специалист. Практика показывает, что проблемы, возникающие по этим четырем направлениям, оказывают непосредственное влияние на уровень темпов развития отрасли. Профессор уверен, что на это следует обратить внимание хотя бы потому, что во многих странах упомянутая система работает, получая максимум внимания структур, отвечающих за сельскохозяйственную отрасль.

«Надо понимать, что если у наших торговых партнеров в этом отношении имеются определенные достижения, это автоматически приводит к тому, что местные сельхозпроизводители попадают в неравные условия с зарубежными. Ведь если в одной стране более благоприятные условия в сфере кредитования, субсидирования и ценообразования, конечно же, дисбаланс будет сказываться на произведенной продукции и конкуренты получают более высокие экспортные преимущества», — отметил ученый.