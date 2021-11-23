В Иране заявили о «новой фазе» отношений с Азербайджаном. Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде прокомментировал нынешние отношения между Тегераном и Баку. По его словам, отношения Ирана и Азербайджана переходят в новую фазу. Как сообщает агентство IRNA, так он прокомментировал состоявшийся визит азербайджанского вице-премьера Шахина Мустафаева в Тегеран.

По словам Хатибзаде, после периода некоторой публичной напряженности между Ираном и Азербайджаном стороны переходят к новому этапу отношений.

Представитель внешнеполитического ведомства заявил также о возможности встречи президентов ИРИ и Азербайджана на полях саммита Организации экономического сотрудничества, который пройдет 28 ноября в Ашхабаде.

Напомним, в сентябре резко обострились ирано-азербайджанские отношения, по крайней мере, в публичной плоскости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Anadolu возмутился иранскими маневрами на границе, задавшись вопросом, почему они не проводились раньше, когда территории по ту сторону границы контролировались армянской стороной.

В ответ последовала серия обвинений со стороны высокопоставленных иранских чиновников в адрес Баку. Азербайджан обвинили в связях с «террористами и сионистами». Но впоследствии весьма напряженная перепалка постепенно сошла на нет.

Сейчас происходит некоторая нормализация. Но можно ли ожидать, что она достигнет того уровня, что две страны вновь задумаются о реализации-завершении транспортного проекта Север-Юг, или о допуске иранского бизнеса к восстановительным проектам на освобожденных территориях Карабаха? Или нынешние заверения в дружбе и братстве ни о чем особенном не свидетельствуют?

На эти вопросы # ответил директор Кавказского центра политического анализа Ахмед Алили:

— Ирано-азербайджанские отношения очень своеобразны, и эта своеобразность связана с тем, что население ИРИ состоит в основном из мусульман-шиитов, как и в Азербайджане. Это две единственные такие страны. Но при этом Азербайджан секулярная постсоветская страна со своими особенностями. А если еще учесть, что треть населения Ирана (а по неофициальным источникам – половина) это этнические азербайджанцы, получается, что даже если между нашими государствами возникает какое-то напряжение, то его источники быстро уравновешиваются другими моментами, которые не дают перерасти происходящему в открытую войну, конфронтацию.

Мы должны понимать, что последнее обострение между ИРИ и АР является результатом того, что иранские политики не видят для себя выгод в новых послевоенных реалиях на Южном Кавказе. Многие страны потеряли свои выгоды после войны 2020 года, и Иран находится вверху этого списка, я думаю. Сейчас Тегеран ищет для себя союзников, чтобы как-то изменить эти новые реалии, но дело в том, что другие региональные державы – Россия, Турция – нашли для себя нишу в новых условиях. Поэтому, как бы Иран ни хотел, они не идут на сотрудничество с ним в этих его желаниях. Не заинтересованы в откатывании ситуации к прежней расстановке сил на Южном Кавказе. Иран долго считал, что Армения его естественный союзник, но оказалось, что эта страна без определенной роли России не может помочь ему изменить ситуацию в регионе.

И вот теперь Тегеран вынужден демонстрировать, что он согласился с новыми реалиями, смирился с ними. Ключевыми тут стали слова главы МИД ИРИ Абдоллахияна о том, что публичное противостояние между Баку и Тегераном закончилось. Это значит, что отныне противостояние будет продолжено за кулисами, по самым разным вопросам, с определенными элементами напряженности. Одно точно ясно, что теперь Азербайджан стоит на своем и на попятную не идет. Это видно и по поведению ряда государств Европы, которые в период войны говорили не то, что надо, а теперь всячески стараются, чтобы их отношения с Баку вышли на дружественный уровень. Но руководство Азербайджана до сих пор продолжает держать определенную дистанцию с этими государствами. Если политики в Тегеране думают, что вчера поугрожали, а сегодня станем мирно, дружно жить с Азербайджаном, примем участие в инвестиционно-экономических проектах в Карабахе, то я думаю, они, мягко говоря, ошибаются.

Баку должен удостовериться, что те экономические выгоды, которые Иран будет приобретать, работая вместе с Азербайджаном, не будут потом направлены в пользу Армении и во вред нашей стране.

Но ранее отношения наших стран тоже не были безоблачными и, тем не менее, им удавалось сотрудничать. Я думаю, что и в этот раз мы постепенно придем к этому. Опыт есть. Формулы взаимной выгоды.