Под Киевом убиты двое высокопоставленных сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины, сообщил ТАСС источник, близкий к силовым структурам России.

«Бойцами подразделения специального назначения России под Киевом ликвидированы два высокопоставленных офицера Главного управления разведки Министерства обороны Украины – полковник Олег Ахмедов и капитан 1-го ранга Дмитрий Сайчук, который по документам прикрытия проходит как Дмитрий Сокол», — сказал источник.

Сообщается, что сотрудник военной разведки Украины Олег Ахмедов находился в международном розыске.