В ходе войны в Украине под Харьковом погибли несколько высокопоставленных офицеров СОБР из Владимира. Это утверждает «Медиазона», проанализировав сообщения в соцсетях и СМИ, а также пообщавшись с источниками.

Во Владимире на днях прошли похороны четверых офицеров местного отряда СОБР: троих подполковников и одного полковника. Местные СМИ написали об этом, но позже отредактировали статьи, убрав фамилии, пишет «Медиазона». По всей видимости, сотрудники Росгвардии погибли под Харьковом.

5 марта в украинских телеграм-каналах опубликовали видео разбитой российской колонны, в которой были несколько грузовиков, предположительно автозаков, используемых Росгвардией. В кузовах разбитых грузовиков и на земле около них видны полицейские щиты и шлемы.

В тот же день двое активистов из Владимира – Кирилл Ишутин и Кирилл Алексеев – были на допросе в отделе полиции. Они рассказывают, что сотрудники полиции обсуждали эти ролики: на кадрах они узнали машины владимирского ОМОНа. По словам Алексеева, «погибли в полном составе – все, кто поехал», и в полиции активно обсуждали это событие, многие сотрудники были в траурном настроении.

Источники «Медиазоны» подтвердили имена погибших старших офицеров владимирского СОБР. Утверждается, что они погибли под Харьковом 3 марта. Минимальная оценка числа погибших, по словам источников издания, около 40 человек. (svoboda.org)