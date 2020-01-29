Почти 30% территории Азербайджана расположено в зоне высокой сейсмической активности

Почти треть территории Азербайджана расположена в зоне высокой сейсмической активности (8-9 баллов), сказал в среду завотделом по экономической и политической географии Азербайджана Института географии АН, доктор наук по географии Нариман Пашаев.

По его словам, юго-восточный склон Большого Кавказа (Шамахы-Исмаиллы), средняя и высокогорная территория Нахчыванской АР охватывают сейсмозоны с активностью до девяти баллов, южный склон Большого Кавказа, весь Малый Кавказ, низменно-горная территория Нахчыванской АР, Абшерон-Гобустанская территория – до восьми баллов, остальные территории охватывают сейсмические зоны до семи баллов.

Завотделом отметил, что если учитывать риск возникновения землетрясений, то на первом месте стоит Горно-Ширванский экономический район — 40 процентов из 200 землетрясений, зарегистрированных на территории республики за последние 100 лет, приходятся на долю Шамахинского района.

Пашаев добавил, что самое разрушительное землетрясение в Абшеронском экономическом районе произошло в 1842 году: «В 2000 году в Баку произошло землетрясение, подтвердившее, что Азербайджан располагается в зоне высокой сейсмичности. С этой точки зрения важны два вопроса. Первый – проводить строительные работы с высоким качеством и строить здания на два балла выше сейсмической нормы, второй – предоставлять прогнозы о землетрясениях, но пока этот вопрос недоступен науке. Несмотря на то, что научные центры и ученые данной сферы в развитых странах, в том числе и в Азербайджане, говорят о возможностях прогнозов по эпицентру землетрясения за 1-2 часа, пока они себя не оправдали».(trend)