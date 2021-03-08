Почему так важны для Азербайджана многосторонние отношения с Европой?

Пожалуй, самым примечательным политическим событием последних дней стал съезд правящей партии «Йени Азербайджан» (Новый Азербайджан), который состоялся в конце прошлой недели.

А самым важным и весьма интересным компонентом съезда, безусловно, стала речь президента страны, председателя правящей партии Ильхама Алиева.

Нет, мы вовсе не будем тут останавливаться на всех деталях (их довольно много!) подробной и многосторонней речи президента, лишь попытаемся проанализировать те части ее, которые касаются отношений Азербайджана с Европейским Союзом (ЕС).

Президент вновь отметил, что основная часть (почти 90 процентов!) будущего договора уже согласована и завершению обсуждений помещала пандемия короновируса. Как только будут преодолены последствия пандемии, переговоры тут же возобновятся.

Ильхам Алиев остановился и на отношениях с европейскими государствами. По словам президента, на сей день Азербайджан имеет стратегические соглашения с девятью европейскими государствами.

Поэтому тут читатель может спросить: если мы имеем связи и стратегические соглашения с отдельными государствами Европы, есть ли смысл выстраивать отношения с Европейским Союзом?

Мы опасения нашего читателя понимаем. На самом деле, сейчас весьма чувствительное время, т.к. мы с Россией только-только начинаем понимать друг друга в карабахском вопросе. Поэтому подписание соглашения с ЕС может вызвать негативную реакцию Кремля.

Еще раз заметим, что в общей сложности наш читатель прав. Но тут имеются определенные моменты.

ЕС проводит переговоры даже с Узбекистаном и намерен в ближайшем будущем подписать соглашение с этим государством Центральной Азии. Во-вторых, двусторонние отношения с европейскими государствами важны, но они, как говорится в геометрии, необходимы, но недостаточны. Подобные соглашения, как правило, развивают экономическую составляющую отношений между государствами, чего не скажешь о многосторонних отношениях. В этом отношении многосторонние отношения с ЕС весьма важны, потому что они предусматривают проведение кардинальных политических и экономических реформ.

Поэтому, когда официальный Баку заявляет, что мы не нуждаемся в чьих – то инструкциях, конечно, он прав.

Но такие понятия как демократия и права человека, правовое государство, рыночная экономика — универсальные понятия, поэтому все государства должны приводить свои параметры в соответствие с параметрами ЕС. Опыт показывает, что жизнь в отдельных государствах стала гораздо лучше после налаживания отношений с ЕС.

Возьмите, хотя бы нашу братскую Турцию. Как известно, ее в конечном итоге не приняли в ЕС, но проведя соответствующие политические и экономические реформы, Анкара, как минимум, на порядок улучшила свой политический и экономический климат.

Если разговор пошел о братской Турции, заметим одну очень важную деталь. В первые годы начала европейской интеграции страны Европы пригласили Турцию стать одной из тех базовых стран, которые должны были строить объединенную Европу. Но, к сожалению, тогдашнее турецкое руководство не оценило это предложение должным образом.

Теперь в отличие от Турции, ЕС приглашает нас строить с ним соответствующие отношения. Поверьте, так будет не всегда, наступит день, когда и мы из потенциального партнера превратимся в страну, внесенную в «черный список» европейскими государствами.

Почему нам не воспользоваться шансом, который нам предоставляет Европа? Да, никто не говорит, что развитие, прогресс ограничены только географическими границами Европы.

Конечно, не так. Сейчас часть азиатских стран проявляют настоящее экономическое чудо. Китай, Япония и Южная Корея, даже такие южно-азиатские страны, как Малайзия, Индонезия и Сингапур начинают удивлять всех своими экономическими показателями.

Но у некоторых из этих стран есть один серьезный недостаток: политические реформы в них сильно отстают от экономических. Поэтому, несмотря на экономические показатели, уровень жизни в этих странах, социальная политика их правительств сильно отстают от мировых стандартов. Поэтому, если инструкции ЕС могут способствовать улучшению нашего политического и экономического климата, надо принимать их, т.к. опыт показывает, что развиваются те страны, которые отличаются, в первую очередь, своим прагматизмом…