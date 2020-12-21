Почему суд продлил срок ареста обвиняемого в убийстве 10-летней Нармин?

18 декабря 2020 года в Насиминском районном суде было рассмотрено представление следственного органа о продлении ареста Илькина Сулейманова, обвиняемого в убийстве 10-летней Нармин Гулиевой в селе Дондар Гушчу Товузского района.

На процессе под председательством судьи Солмаз Мустафаевой представление следственного органа было удовлетворено, и срок ареста И.Сулейманова продлен на 1 месяц и 13 дней.

Напомним, что сожженное тело 10-летней жительницы села Дондар Гушчу Товузского района Нармин Гулиевой, пропавшей без вести 19 ноября прошлого года, было обнаружено на территории села 6 января этого года.

В ходе проведенного следствия по подозрению в совершении умышленного убийства Н.Гулиевой был задержан житель села Дондар Гушчу Илькин Сулейманов.

3 июня 2020 года в # была опубликована статья под названием «Моего брата пытали» — по следам громкого преступления». В статье было приведено заявление брата Илькина Сулейманова Адиля Сулейманова, который подверг сомнению результаты проведенного следствия.

По словам Адиля Сулейманова, экспертиза не обнаружила признаков нахождения Нармин в доме, в котором, якобы, прятали похищенную девочку. Он выразил уверенность в невиновности своего брата. По мнению Адиля Сулейманова, признательные показания у его брата были выбиты силой.

«Во время суда адвокаты моего брата выступили с ходатайством, в котором потребовали проверить факт применения пыток. Но, к сожалению, эта жалоба не была удовлетворена», — сказал брат Илькина Сулейманова.

В чем причина продление срока ареста Илькина Сулейманова? Почему расследование дела не завершилось? Для получения ответа мы обратились к адвокатам Сулейманова Алибабе Рзаеву и Забилу Гахраманову.

Как заявил # адвокат Алибаба Рзаев, у следствия нет доказательств вины его подзащитного. «Поэтому дело до сих пор не представлено в суд», — считает адвокат.

По мнению адвоката Забиля Гахраманова, требуя продление срока ареста, следствие заявляет, что есть некоторые факты, которые нужно еще расследовать. «Но никакие факты нам так и не были представлены», — сказал Забиль Гахраманов.

Мы также решили узнать мнение руководителя Следственной группы Генеральной прокуратуры Надира Мирзоева, но, к сожалению, он отказался ответить на наши вопросы.