«Моего брата пытали» — по следам громкого преступления

В январе этого года преступление, о котором пойдет речь, потрясло весь Азербайджан. Тогда об этом писали все СМИ, показывали все телеканалы, все четко следили, как эта история обрастала новыми подробностями. А расследование этого дела было взято под контроль главы государства. Но распространение коронавируса, отодвинуло на задний план всеобщее внимание к этому вопросу.

Напомним, что 6 января 2020 года было найдено тело 10-летней Нармин Гулиевой, пропавшей 21 ноября 2019 года в Товузе. Тело девочки было подброшено прямо к ее дому.

Преступник поджег тело ребенка. Пламя заметили соседи. Потушив огонь, они опознали в убитой Нармин и сообщили об этом ее родителям и полиции.

9 – го января 2020 года тогдашний генеральный прокурор Азербайджана Закир Гаралов сообщил о том, что убийство Нармин Гулиевой взято под контроль главой государства.

На следующий день было распространено заявление об установлении подозреваемого и об избрании в его отношении меры пресечения в виде ареста на два месяца.

Им оказался житель того же села Илькин Сулейманов.

Тогда члены семьи Илькина Сулейманова не согласились с предъявленным обвинением. Согласно заявлениям родственников обвиняемого, признание были сделаны Илькином под пытками.

# решило выяснить, как продвигается следствие по факту убийства Нармин Гулиевой.

Для получения ответа мы обратились в управление полиции Товузского района. Как заявил # помощник оперативного дежурного Мамедов, дело об убийстве Нармин Гулиевой расследуется Генеральной прокуратурой страны.

Мы попытались связаться с пресс- службой Генпрокуратуры, но, к сожалению, наши попытки оказались безрезультатными.

Для того, чтобы узнать новые подробности в нашумевшем деле, мы связались с братом обвиняемого.

По словам Адиля Сулейманова, экспертиза не обнаружила признаков нахождения Нармин в доме, в котором, якобы, прятали похищенную девочку.

Адиль Сулейманов до сих пор уверен, что его брат не виновен, а признательные показания выбиты у него силой.

«Во время суда адвокаты моего брата выступили с ходатайством, в котором потребовали проверить факт применения пыток. Но, к сожалению, эта жалоба не была удовлетворена», — сказал брат Илькина Сулейманова.

Мы также дозвонились до отца убитой Нармин Гулиевой.

Как сообщил # отец покойной Шараф Гулиев, если государство говорит, что убийцей дочери является Илькин Сулейманов, значит так оно и есть.

«Кроме того, Илькин признался в убийстве моей дочери», — сообщил Шараф Гулиев.