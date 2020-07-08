Почему российское издание так старается поссорить Азербайджан и Иран?

В течение последних дней на ряде военных объектов Ирана произошли взрывы. В связи с этим российское издание Avia.pro выдвинуло версию о том, что удар по территории Ирана наносился боевыми самолётами из воздушного пространства Азербайджана.

Подобная провокация против Азербайджана не нова. Еще в сентябре прошлого года американская газета «The New York Times» опубликовала информацию о том, что якобы Азербайджан разрешил Израилю атаковать Иран со своей территории. «Американские спутники-шпионы наблюдали за тем, как израильские беспилотники взлетали с баз в Азербайджане и направлялись на юг через иранскую границу. Они также вели фото- и видеосъемку ядерных объектов Ирана и выясняли, обнаружили ли иранские средства ПВО вторжение», — сообщало издание.

Еще ранее в иракских СМИ была опубликована информация о том, что Израиль использовал беспилотники для нанесения удара по иранским военным в Ираке, которые взлетали с территории Азербайджана. А заместитель командующего иракским военизированным ополчением «Аль-Хашд аш-Шааби» («Народные мобилизационные силы») Абу Махди аль-Мухандэс в интервью ливанскому телеканалу «Аль-Маядин» возложил на Израиль и США ответственность за недавние удары по складам этой группировки. В частности, Абу Махди аль-Мухандэс обвинил США в том, что те ввели израильские беспилотники на территорию Азербайджана с тем, чтобы нацелить их на Иран и Ирак.

После этих публикаций МИД Азербайджана выступил с опровержением, отметив, что данная информация не имеет под собой никаких оснований и носит дезинформационный характер.

А в начале текущего года после убийства иранского генерала Касема Сулеймани, армянские СМИ заявили, что убившую его ракету навел якобы запущенный из Азербайджана беспилотник. Скорее всего, целью этой дезинформации было переключение внимания на Азербайджан из-за заявления израильского эксперта Авигдора Эскина о том, что операцией по ликвидации Сулеймани руководил американский генерал армянского происхождения Джеффри Хариджян. Подобные информационные сливы говорят о наличии внешних сил, заинтересованных в эскалации отношений между Азербайджаном и Ираном.

Теперь же не американские и даже не иракские СМИ, а российское издание Avia.pro утверждает, что загоризонтный радиолокатор «Контейнер» смог засечь неопознанные самолеты, которые нанесли удар по Ирану, находясь в воздушном пространстве Азербайджана. По мнению издания, переброска Ираном модернизированных советских ЗРК С-75 на границу с Азербайджаном, а также таинственный взрыв на иранском объекте — связанные между собой события. «Специалисты после тщательного анализа действий по переброске средств ПВО допускают, что операция с самолетами была проведена Израилем либо США, но ответственным за нее может выступить Азербайджан, позволивший ее провернуть», — отмечает издание.

Спустя некоторое время то же издание опубликовало новость о том, что Иран начал масштабное развёртывание полученных из России ЗРК С-300. При этом в этих новостях демонстрируются видеокадры, взятые с канала «Оборона Отечества», созданного на платформе Яндекс Дзен несколько дней тому назад (https://zen.yandex.ru/media/id/5efe2568fe11531cb4a8d002/rossiia-peredala-iranu-novye-s300-5f04bd92cdbf407e9a65b4f3).

Напрашивается логический вопрос – если Иран начал переброску на границу с Азербайджаном ЗРК С-75, то почему стал еще развертывать ЗРК С-300? Не разумнее было бы сразу же развернуть ЗРК С-300? Да и на приведенных видеороликах демонстрируются колонны с российским вооружением, без приведения доказательств даты и места осуществления съемок. Выходит, что издание Avia.pro использует сомнительного происхождения видеокадры в качестве доказательства того, что якобы Азербайджан предоставляет свое воздушное пространство для ударов по военным объектам Ирана.

Подобные обвинения следует закреплять вескими аргументами, а не демонстрацией видеокадров того, как транспорт перевозит российские противоракетные комплексы. К тому же авторам антиазербайджанской провокации необходимо учесть наличие в Армавире радиолокационной станции нового поколения «Воронеж-ДМ», введенного в эксплуатацию в 2013 году. Этот объект работает в дециметровом диапазоне, с дальностью до 6000 км по горизонту и до 8000 км по вертикали (ближний космос), а также способен одновременно контролировать до 500 объектов. И наверняка сотрудники этой радиолокационной станции могут отследить с территории какой конкретно страны могли атаковать военные объекты Ирана. А раз издание Avia.pro приводит еще и конкретную модель военных самолетов, которыми оказались американские F-35, то сотрудники редакции должны знать, что эти летальные аппараты могут взлетать и с палубы авианосцев…