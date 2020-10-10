Почему продолжение войны неизбежно?

Создание иллюзий, мифов и миражей — это то, в чем официальный Ереван преуспел в гораздо большей степени, чем строительстве армянского государства. В очередной раз в этом все убедились в последние дни, когда премьер-министр РА Никол Пашинян, равно как и иные официальные лица армянского государства, буквально достали своими телефонными звонками лидеров ведущих мировых держав.

Все звонки из Еревана содержали всего одну мольбу — добиться прекращения огня, остановив разгром армянской оккупационной армии со стороны ВС Азербайджана. С ним армянская сторона связывает надежды на сохранение под своим контролем той части оккупированных территорий Азербайджана, которые пока еще не освобождены нашей армией. Это и есть та иллюзия, тот миф, которым действующая армянская власть «кормит» свой народ.

Очередная порция такой лжи была вскормлена армянскому обществу по итогам консультаций в Москве глав МИД России, Азербайджана и Армении, по итогам которых был принят совместный документ В нем говорилось об объявлении о прекращении огня с 12 часов 00 минут 10 октября 2020 года в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями Международного Комитета Красного Креста.

Там также указывалось, что конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно, что стороны подтверждают неизменность формата переговорного процесса и что Азербайджан и Армения при посредничестве сопредседателей Минской Группы ОБСЕ на основе базовых принципов урегулирования приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования.

Сам факт этих консультаций в Москве, вне всякого сомнения, необходим был России для демонстрации всему миру своей особой роли в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. В Баку и Ереване с этим согласились. В остальном, диаметральные разногласия у сторон остались. И они делают неизбежным новое военное противостояние, которое может возобновится в любой день и час после окончания срока гуманитарного перемирия.

К примеру, глава МИД Армении Зограб Мнацаканян в интервью Первому каналу заявил: «Мы вновь подтвердили, что формат сопредседательства Минской группы ОБСЕ остается единственно возможным для урегулирования и никакая другая сила, в частности Турция, не может играть какой бы то ни было роли». То есть глава МИД РА демонстрирует полнейшую оторванность от реалий.

Он делает вид, что не в курсе простой вещи — Турция давно уже является постоянным членом МГ ОБСЕ. Кроме того, Мнацаканян «забыл» о том, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал именно Анкару содействовать деэскалации конфликта в Нагорном Карабахе. «Я ожидаю, что Турция использует свое большое влияние, чтобы снизить напряжение в регионе, — заявил Столтенберг 5 октября на встрече с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в Анкаре.

Наконец, глава МИД Турции обсудил в субботу с российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию на Южном Кавказе. Глава российской дипломатии проинформировал турецкого коллегу об итогах консультаций глав МИД Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху, имевших место накануне в Москве.

Как после этого можно говорить о том, что Турция не играет никакой роли в урегулировании карабахского конфликта? Ответ на этот вопрос знают только мифотворцы из числа представителей официального Еревана.

Идем далее. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов подчеркнул, что базовые принципы урегулирования предусматривают поэтапный вывод армянских военных с оккупированных территорий. Это и есть предмет для обсуждения в рамках субстантивных переговоров между Баку и Ереваном! Мнацаканян может сколько угодно жонглировать словами в расчете на наивность армянской аудитории, но истина от этого не перестанет быть истиной.

«Нам удалось освободить часть оккупированных территорий, и наша главная цель — восстановление территориальной целостности Азербайджана. Армения должна предоставить нам график вывода своих войск с оккупированных территорий, — заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу Euronews. Это есть четкое, справедливое, основанное на нормах международного права требование официального Баку.

И предоставлять Армении много времени на раздумье наша страна не собирается. Как справедливо заметил глава нашего внешнеполитического ведомства, военные успехи ВС Азербайджана и международная поддержка нашей справедливой позиции создают новые возможности. Но в том-то и дело, что армянская сторона, выставляя себя в крайне нелепом виде, до сих пор пытается отрицать военное поражение. Там даже взятие под контроль азербайджанской армией Гадрута и Джабраильского района оспаривают, по сути тиражируя примитивную ложь, рассчитанную на внутреннюю аудиторию.

По указке официального Еревана лапшу на уши гражданам РА развешивают и армянские СМИ. Например издание «Арменианрепорт» договорилось до утверждения, что «Считающаяся второй по силе в НАТО турецкая армия, действовавшая совместно с азербайджанской, оказалась бессильна перед могучим духом армянского воина». Там же содержится требование о «выдворении Турции из НАТО», а также требование к странам-сопредседателям МГ ОБСЕ признать «независимость» так называемой «НКР». Которую сама Армения до сих пор не признала.

Такой вот космический отрыв от реалий. Такая позиция армянской стороны носит массовый характер. И это делает неизбежной новую войну. О том же на своей странице в Фейсбук рассказал украинский военный обозреватель Алексей Арестович. Он также уверен, что перемирие не продлится долго, что вполне вероятно, учитывая нарушения армянской стороной своих обязательств. Но главное, все же, другое.

«Азербайджанцам необходимо подтянуть тылы и перегруппироваться, потому, что 12 дней интенсивных усилий — это временные рамки армейский наступательной операции, кого хочешь вымотают. А дальше все зависит от наступательного потенциала, который сохранил Азербайджан и политической составляющей вокруг конфликта. В наиболее пессимистичном варианте интенсивная военная фаза конфликта на данном этапе завершается, но обстановка в Карабахе УЖЕ принципиально изменилась в пользу Баку — вся территория непризнанной «НКР» под огневым контролем азербайджанской армии. В таких условиях начинается гонка на истощение, а здесь, как и в других вариантах конфликта, Азербайджан сильнее», — считает А.Арестович. И это правда. Та самая, которую отчаянно пытаются скрыть набором мифов, иллюзий и миражей руководители Армении.