По данным западных информагентств, 27 июня Россия «впервые с 1918 года» допустила дефолт по внешнему госдолгу. Сумма невыплаченных внешних обязательств незначительна по меркам соседней страны, потому экономисты говорят о техническом дефолте из-за западных санкций, препятствующих расчетам в долларах и евро.

Российский Минфин так комментирует ситуацию: обязательства по внешнему долгу были исполнены в полном объеме, но выплаченные евро и доллары не дошли до адресатов из-за действий международных расчетно-клиринговых систем. Проще говоря, введенные Западом антироссийские санкции препятствуют расчетам в долларах и евро, потому назвать происходящее дефолтом, а именно, неспособностью платить по долгам, затруднительно. Техническую природу объявленного дефолта признает и сообщившее об этом агентство Bloomberg.

Издание называет дефолт «кульминацией санкционной кампании против России», а главное, признает, что в условиях западных санкций, препятствующих расчетам в долларах и евро, несколько месяцев Москва находила пути осуществлять обслуживание внешнего долга, но в конце концов все возможности для этого были исчерпаны. Общепризнано и то, что сумма неоплаченного по перечисленным причинам долга незначительна для России – всего $100 млн. «Реально никакого дефолта России нет и это очевидно. От этого платежеспособность российского правительства не изменилась», — анализирует экономист Василий Колташов, оценивая ситуацию как мелкокалиберный выстрел в воздух. По мнению аналитика, объявленный дефолт обойдется без последствий.

Иными словами, налицо спровоцированная акция, которая, на взгляд экономистов, не сильно подкосит возможности «военной машины» Кремля.

«Единственной действенной санкцией против России может быть снижение котировок нефти и газа, — комментирует в беседе с # ситуацию экономист Натиг Джафарли. – Оно же единственная мера от укрепления курса рубля. Уход иностранных компаний с российского рынка и экономические бойкоты, конечно же, повлияют, но не сразу, а в перспективе. Хочу сказать, что с точки зрения сути и цели этих санкций, которые призваны остановить войну в Украине, такой затяжной эффект неплодотворен. При этом доходы страны растут на дорожающем экспорте углеводородного сырья. Котировки нефти пошли в отрыв на санкциях. Несмотря на экспортные ограничения, российская нефть реализуется в Индию и Китай пусть на 20-30 процентов дешевле, но если РФ экспортирует нефть даже по 80 – 90 долларов, а себестоимость ее добычи 10 – 14 долларов, выгода налицо.

И потом, сегодня мы наблюдаем прямо противоположный результат антироссийских санкций на газовом рынке. Стоимость природного топлива достигла рекордного уровня, а Россия продолжает продавать его в Европу, но намного дороже. Если в 2019 году экспортная цена топлива составляла в среднем 240 долларов, то с конца прошлого года это уже 1000 долларов. К тому же по данным The Economic Times, в январе-июне Индия увеличила поставки российской нефти аж в 50 раз (!), а Китай – на 56 процентов. А потому, спрашивается, кто проиграл от санкций? Бензин дорожает на Западе – в Европе и США. Не говорю уже о «левых» путях поставок российской нефти на Запад через арабские страны. А дело в том, что в противоборстве финансовой выгоды и идей – приоритет за деньгами. На текущей ситуации зарабатывает узкая прослойка заинтересованных лиц».

В продолжение этих мер Министерство финансов США опубликовало новый пакет санкций против России. В него попал запрет на ввоз российского золота в страну. В качестве исключения указываются случаи, «предусмотренные законом», и иные разрешения OFAC — Управления по контролю за иностранными активами. В ближайшее время о запрете импорта российского золота объявят Великобритания, США, Япония и Канада. Британский премьер Борис Джонсон призвал других участников «семерки» присоединиться к бойкоту. По словам Джафарли, в результате Россия лишь развернет экспорт с запада на юг – в Индию:

«По покупкам золота в физическом виде Индия лидирует в мире, — говорит аналитик. – Развернув поставки золота в Индию и Китай, Россия не проиграет. Словом, экономика РФ будет погружаться в кризис, но это длительный процесс, а ведь цель санкций – остановить войну в Украине прямо сейчас. Но здесь и сейчас мы наблюдаем обратный эффект от санкций – разгул инфляции на дорожающих из-за санкций углеводородах, угрожающую мировой демократии нестабильность, которая подтачивает позиции правительств, готовя почву для их поражения в выборах. Теперь же, помимо прочего, Запад добился искусственного дефолта России, формального срыва платежей. Страна может платить по долгам, но расплатиться мешают санкции. Дефолт произошел не потому, что Россия не хочет платить, а потому что она из-за санкций лишена такой возможности. Но клеймо неплательщика болезненно для стран, зависящих от внешних займов, а что теряет Москва?».