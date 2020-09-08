Почему именно 10 ? — Умом наших чиновников не понять

Итак, у меня для вас, согласно классике, две новости. Одна — хорошая, другая — плохая. Хорошая новость заключается в том, что с сегодняшнего дня в Баку, Сумгайыте и Абшероне все кафе и рестораны, объекты общепита могут радовать клиентов не только на открытом воздухе, но и в помещении.

Такое решение, которое загодя было принято Оперативным штабом при Кабинете министров, пришлось по душе владельцам питейных заведений. В частности, тем владельцам, которые при своих объектах не имели пространства, чтобы принимать клиентов.

Ну, как говорится, хорошего должно быть мало, и поэтому добавим ложку дегтя в… ложку меда.

Так, согласно решению Оперативного штаба с сегодняшнего дня запрещается следующее: в общественных местах, в том числе на улицах, бульварах, парках собираться в толпу, составом больше 10 человек. Кстати, до этого эта сакральная цифра составляла 5.

Но дело вовсе не в этом запрете. Наши чиновники рьяно заботятся о нашем здоровье и всеми путями пытаются противодействовать смертельному вирусу под названием «корона».

Однако, как гласит русская поговорка, заставь дурака Богу молиться, он себе лоб расшибет. Уж слишком ответственно взялись азербайджанские чиновники за борьбу с пандемией коронавируса. И эта «ответственность» породила абсурд.

Дело в том, что гриф «запрещено на 10» работает только в том случае, если вы чужие друг другу. Не по духу, конечно.

Такое философское понятие, как родство душ, в борьбе азербайджанских госслужащих с «короной», не имеет никакого значения.

А вот, если вы близкие родственники, то бишь, отец, мать, сестра, брат, дедушка, бабушка, то для вас — зеленый свет. Вы можете гулять по паркам и бульварам беспрепятственно. Однако, при этом не забудьте захватить с собой удостоверение личности. И это правило касается всех многочисленных родственников.

Но и тут может возникнуть загвоздка. Предположим, что семья (многодетная) вышла прогуляться по парку. И тут блюстители закона останавливают их (предварительно пересчитав) и просят предъявить удостоверения личности.

Естественно, супруги подчиняются требованию стражей правопорядка, и предъявляют паспорта. И вот тут-то может возникнуть недоразумение. Жена, к примеру, не взяла фамилию мужа.

Следовательно, если разные фамилии, то и люди друг другу – чужие. А значит, «корона» где-то рядом.

Так что, уважаемая многодетная семья, если вы вдруг захотите прогуляться по парку или бульвару, не забудьте взять с собой свидетельство о браке. Для вас же лучше будет…

P.S. Есть еще один существенный, но незначительный для наших чиновников нюанс. Родственники не обязаны жить все вместе (если, конечно, Оперштаб не против).

А сие обстоятельство означает, что один из родственников, живущий, предположим, в Ясамальском районе, и инфицированный «короной», может встретиться со своей бабушкой, которая проживает в Бинагадинском районе.

Наверное, и нашим чиновникам понятно, что никакие паспорта тут не помогут. Хотя, умом их не понять…