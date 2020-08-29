Почему Гасым Халилов не выйдет на сцену третьего проекта «Голос 60+»? – ВИДЕО

На российском Первом канале 4 сентября стартует новый сезон вокального проекта «Голос 60+». Бакинцы ожидали увидеть в проекте известного азербайджанского певца Гасыма Халилова. Всеми любимый артист отправился в Москву для участия в проекте в прошлом году, познакомился с ведущим Дмитрием Нагиевым и другими звездами «Голоса», успешно прошел кастинг и принял участие в генеральной репетиции.

В шоу наш певец не попал по банальной причине – до него не дошла очередь. Наставники проекта укомплектовали свои команды, как и полагается на этапе «Слепые прослушивания», а Гасым Халилов получил автоматическое приглашение на следующее шоу, которое стартует уже на следующей неделе.

Увидим ли мы певца на сцене легендарного павильона Первого канала? Увы, как оказалось, не в этот раз.

В интервью # Гасым Халилов сообщил, что в июне к нему позвонили представители Первого канала:

«Обсуждался вопрос моего приезда в Москву, но, поскольку из-за пандемии границы так и не открылись, сразу стало ясно, что выехать из Баку мне не удастся. Обсудив ряд деталей, было принято решение перенести мое участие еще на один год», — рассказал певец.

Таким образом, поклонникам артиста вновь придется запастись терпением, и дождаться четвертого сезона популярного проекта.

В этом году наставниками проекта стали Лев Лещенко, Тамара Гвердцители, Гарик Сукачев и Елена Ваенга.

Напомним, что Гасым Халилов стал первым азербайджанцем, который успешно прошел кастинг и был приглашен в проект «Голос 60+».

В интервью # певец также сообщил, что во время карантина работал не покладая рук, записывал новые композиции и готовится порадовать своих поклонников многочисленными сюрпризами.

А пока предлагаем посмотреть выступление Гасым Халилов на генеральной репетиции второго сезона вокального проекта «Голос 60+»: