Только армянин мог героизировать Чикатило

В социологической науке есть термин «лидер мнения». Это люди, отличающиеся в глазах своих последователей высоким социальным статусом и лучшей информированностью и, тем самым, оказывающие влияние на их понимание содержания и смысла сообщений массовой коммуникации. В российском обществе эти функции на себя примеряют множество этнических армян, которые в медиа-пространстве разжигают антиазербайджанскую и антитурецкую истерию, не чураясь внаглую указывать рядовым гражданам как им относится к представителям Азербайджана и Турции.

Погрязшие в откровенной лжи и циничности они пытаются быть патриотами России, больше чем сами русские. Эти откровенные провокаторы, на словах радеющие о России, на самом деле портят имидж страны и настраивают против нее соседние народы. Им глубоко наплевать на национальные интересы России, они пекутся лишь об Армении. Из студий российских телеканалов на протяжении многих лет ведется откровенная пропаганда против Азербайджана и Турции, щедро оплачиваемая деньгами армянского лобби. К сожалению, политические круги России пока в открытую не озвучивают мысль о том, что эта пропаганда вредит национальным интересам страны.

Одним из подобных лидеров мнения является российский режиссер Сарик Андреасян. Во время 44-дневной Отечественной войны этот посредственный кинематографист запомнился несколькими плаксивыми обращениями к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой остановить войну в Карабахе.

Андреасян также запомнился эмоциональным выпадом в адрес президента Украины Владимира Зеленского, которого он обвинил «в смерти армянских детей». Он обвинил Зеленского в том, что Киев якобы продает Азербайджану фосфорные бомбы.

«Вчера я смотрел на обожженные тела армянских детей от фосфорной бомбы и, как выяснилось, — это ты их продал нашим соседям, чтобы закрепить свою дружбу с ними… У меня много друзей украинцев от Калифорнии до Москвы, но я и мой народ не могут гордиться дружбой с тем, у кого руки в крови», — написал режиссер, добавив, что «Крым наш» (то есть российский – ред.).

В ответ украинский президент написал следующее: «И все же у меня есть к тебе, Сарик, один вопрос… Где же был ты, когда война пришла в Украину и когда гибли наши дети? Когда гибли граждане Украины армянского происхождения, а их не один и не два, а десятки! Что лично ты сказал тогда против агрессии? Ничего? Понимаю. Потому что это была не твоя война! А сегодня страшно стало, потому что этот ужас пришел и в твой дом».

А в наши дни Андреасян устроил скандал в прямом эфире в студии радио «Комсомольская правда». Эфир был посвящен недавно вышедшему фильму «Чикатило», режиссером которого является Андреасян.

В прямом эфире состоялась дискуссия с актрисой, депутатом Государственной думы Еленой Драпеко, на тему «Нужно ли увековечивать образ преступников в культуре?». Также были и звонки от аудитории. К концу программы одна из дозвонившихся слушательниц высказалась о недопустимости создания произведений подобной тематики, позже женщина посоветовала Андреасяну «езжать в свою Армению». В ответ Сарик посоветовал ей лечиться.

Кинематографист разозлился на подобные слова в свой адрес. Вскоре радиоведущая ошиблась и неправильно назвала фамилию режиссера, и он, обратив на это внимание, сорвал с себя наушники, швырнул их на стол и ринулся к двери, по пути со всей силы ударив в кирпичную стену ногой.

Вот такие неадекватные люди с повышенным самомнением пытаются влиять на российскую политику. Совершенно не умеющие воспринимать критику и хамящие радиослушателям. Хотя в свое время Андреасян пытался учить уму-разуму президента Украины и плаксиво умолял Путина остановить войну в Карабахе, забывая о том, что он российский гражданин.

Подобное вытворяли множество российских граждан армянского происхождения. С экранов федеральных российских каналов они оскорбляли азербайджанский народ, призывали наносить ракетные удары по городам и гражданской инфраструктуре Азербайджана. Хотя со словами радиослушательницы о том, чтобы Андреасян уехал к себе в Армению, многие могут не согласиться, но в них есть доля истины. По крайней мере, для азербайджанцев. Живущие в России армяне должны выступать с тех позиций, которые выражает их страна гражданства. Российская политика должна действовать с учетом собственных интересов, а не Армении. И эту мысль невольно довела до аудитории радиослушательница. Остается дождаться, когда это сделают российские чиновники. Уверен, что многие армяне также эмоционально покинут студию, как это сделал Андреасян.