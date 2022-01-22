Если в какой-то стране что-то выносится на голосование или на референдум, политики, как правило, стараются законными средствами продвигать процесс и способствовать принятию поставленных вопросов. В недемократических же странах прибегают даже к незаконным средствам, потому что тут законодательные инициативы исходят непосредственно от властей и отвечают прежде всего их интересам и планам.

В этом отношении референдум по новой конституции, который пройдет в Беларуси в феврале этого года, также не является исключением. Эту новую законодательную инициативу никто со стороны белорусам не навязывал, она принадлежала непосредственно самому Александру Лукашенко. Именно поэтому он активно продвигал эту инициативу и приглашал сограждан активно участвовать на предстоящем референдуме.

Но на днях он выступил с весьма интересным политическим заявлением. Как стало известно из его слов, новая конституция, новые правила вовсе не в интересах господина Лукашенко, он относится к ним весьма индифферентно, т.е., если народ примет их, «будем жить по новым правилам», а, если нет, ничего страшного не будет, страна и ее президент будут жить по старым правилам.

Тут напомним, что по новым конституционным правилам и поправкам, которых белорусам еще предстоит принять, т.н. Обще-белорусское Собрание получает конституционный статус и после этого планируется, что А. Лукашенко, оставив президентский пост, становится его председателем. Теперь же оказывается, что уже Батька не жаждет менять свой статус и профессию.

Что же происходит? Почему господин Лукашенко меняет свою позицию? Все довольно просто: сперва он хотел повторить опыт Нурсултана Назарбаева, теперь же удостоверился, что это не совсем удачное решение, ведь в ходе последних казахстанских событий Елбасы потерял все свои привилегии, против него восстал не только народ, но и его политический ставленник-преемник Токаев, который лишил его всех полномочий.

На днях Нурсултан Назарбаев обратился к народу – причем и на русском языке, что весьма примечательно. Выходит, что он жив и здоров, находится в столице. Но все его привилегии и полномочия остались в прошлом, и в скором времени он даже пост лидера основной правительственной партии уступит Токаеву.

А.Лукашенко опасается именно этого. Если даже народ не восстанет против него, это не значит, что можно полностью доверять преемнику, разве что им станет сын Батьки. Но и в этом случае нет стопроцентной политической страховки – где гарантии, что и на этот раз народ не станет протестовать, как это было после последних президентских выборов.

Именно поэтому теперь он отступает от своих прежних позиций. Наверное, он с удовольствием даже отменил бы этот референдум-маскарад. Но уже поздно, поэтому вовсе не исключено, что народ на референдуме «проголосует» против новых правил – ведь не пойдет же электорат против воли своего «любимого президента».

Но с выводами торопиться не стоит. Придется немножко подождать. В любом случае, в постсоветском пространстве решается или будет решаться судьба еще одного «политического патриарха».

Но как бы там ни было, ясно одно — Назарбаев и Токаев положили начало еще одной новой политической тенденции — до этого ОДКБ открыто не вмешивалась во внутренние дела своих членов. Но после украинских событий были сделаны соответствующие выводы. Лозунгом кремлевских стратегов теперь является «Отступать некуда, за нами Москва!». Так что, по одному параметру СССР уже восстановлен — отныне вопросы власти в странах-членах ОДКБ будут решаться в Москве. Это значит, что после украинских событий Россия решила пойти ва-банк, потому что больше не хочет терять своих сателлитов. Лукашенко также надеется на это. Но политика полна сюрпризов, кто точно может предсказать, что же ожидает нас даже в ближайшем будущем?..