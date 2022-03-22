Ещё какой парадокс!

Ну, не парадокс ли? Именно армяне стали причиной многолетней смуты на Кавказе, предъявив нам территориальные претензии, именно армяне с оружием в руках вторглись на наши земли, именно армяне огнём и железом выжигали наши города и сёла, именно армяне своими зверствами в отношении мирных азербайджанцев оставили в тени фашистов, но именно азербайджанцы, несмотря на всё это, первыми протянули руку дружбы неблагодарным соседям. Но здравый смысл в Армению ещё не пожаловал, и при любом, даже мало-мальски удобном случае, армяне продолжают свою анти-азербайджанскую риторику, не гнушаясь ни ложью, ни клеветой.

Продолжатель дела Марадоны

Очередная кампания истерии развернулась вокруг личности Давида Давидяна. «А это ещё что за птица?» — зададитесь резонным вопросом вы, и будете правы. Действительно, кроме принадлежности к «многострадальным» обитателям планеты, эта фамилия нам ни о чём не говорит. Так вот, уважаемые, оказывается, этот Давидян – супер-звезда мирового футбола! Да-да! Мы не знали, но он — достойный продолжатель дела Пеле и Марадоны! Он заслуживает стоять в одном ряду с Месси и Рональду! Но вот незадача – на его пути встретился азербайджанский злодей в лице бизнесмена Туфана Садыгова, одного из руководителей российского клуба «Химки», с которым армянский феномен заключил контракт в августе 2021 года. И именно он, исходя из национальной принадлежности, дал указание тренерскому штабу не ставить Давидяна в состав, тем самым гнобя армянского самородка. Тут самое время и слезу пустить. Но мы, имеющие огромный опыт знакомства со всевозможными армянскими сказками, не можем так просто на слово верить нашим лживым соседям. Так всё-таки, кто такой этот самый «армянский самородок» — Давид Давидян?

Что в имени тебе моём?

Карьера кавказского Месси в порядке очерёдности клубов такова: молодёжная команда нижегородского «Олимпийца», выступающего в региональных соревнованиях, «Носта», игравшая во втором дивизионе России, московский «Арарат», армянские клубы «Арарат-Армения», «Арарат», «Алашкерт», «Химки». В составе своего последнего клуба Давидян выходил на поле 5 раз. В 4-х матчах его команда проиграла, в одной игре смогла записать на свой счёт 1 очко. Ни в одном из этих игр Давидян не провёл на поле все 90 минут. Кстати, «Химки» ныне занимают последнее место в российской Премьер лиге и являются реальным претендентом на вылет в низший дивизион. И вот, именно в этой команде Давидяна не ставят в состав. По мнению армян – это заговор против их одарённого соотечественника. А если судить с точки зрения нормальных и адекватных людей – это простая ротация состава в команде, которая мечется в агонии, чтобы уйти с последнего места в турнирной таблице и сохранить на следующий сезон прописку в Премьер лиге. А что за «звезда» этот Давидян, можно судить по его «феноменальной» карьере и тем результатам, которых он добился. А точнее – не добился. И национальный вопрос тут ни при чём.

Прецеденты есть, но…

Подытоживая тему, хотелось бы обратить внимание на такой нюанс. Очень часто можно услышать клише вроде «спорт далёк от политики». Но на самом деле это вовсе не так. Бывают спортивные мероприятия, которые привлекают внимание даже тех жителей планеты, которые никогда всерьёз не интересовались спортом. А всё дело в политической подплёке. Таких примеров очень много. Взять хотя совсем свежий, когда московский «Спартак» был отстранён от плей-офф еврокубка, а его соперник прошёл дальше без стыковых матчей. Иногда в спорте проявляется и национальный вопрос. Тоже свежий примеры, когда многие легионеры рассторгли контракты с российскими командами после вторжения Путина в Украину, а из некоторых зарубежных клубов попросили российских спортсменов искать себе другую прописку. Но… При всём этом, вышеприведённый случай с Давидяном – чушь и блеф. Чтобы удостовериться в этом, достаточно просто ещё раз взглянуть на его карьеру (если это можно назвать таковой) футболиста.