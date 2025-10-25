В Воронеже освобождён арестованный в августе этого года азербайджанский бизнесмен, владелец рынка «Алексеевский» Юсиф Халилов.

Как сообщает AПA, освобождённый из-под ареста Юсиф Халилов сегодня прибыл в Азербайджан.

В беседе с AПA сын бизнесмена Симур Халилов отметил, что их семья на протяжении всего этого трудного периода ощущала заботу азербайджанского государства:

«Это проявление единства. Сегодня для нас очень радостный день. От своего имени и от имени нашей семьи выражаю глубокую благодарность азербайджанскому государству и всем, кто приложил усилия для освобождения моего отца», — сказал он.

Напомним, что в августе этого года в российском городе Воронеж был арестован известный азербайджанский предприниматель, владелец рынка «Алексеевский» Юсиф Халилов.

Освобождение Юсифа Халилова из-под ареста, а также шаги, предпринимаемые для защиты прав азербайджанцев в разных уголках мира, ещё раз демонстрируют, что президент Азербайджана Ильхам Алиев является лидером всех азербайджанцев мира.