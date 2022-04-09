Недавнее интервью изданию «Москва-Баку» известного российского кинорежиссёра и общественного деятеля Карена Шахназарова вызвало ответную реакцию у армянской пропаганды, а если быть точным у малотиражки «Инфотека24», функционирующей на территории России.

Факт того, что эта малотиражка действует в России и публикует откровенные антироссийские материалы, почему-то мешает Роскомнадзору блокировать этот сайт, что наталкивает на определенные мысли. Но не в этом суть данной статьи. Пытаясь опровергнуть слова Шахназарова о том, что Карабах – это часть Азербайджана, малотиражка заявляет, что режиссер не знает своей истории.

Вспомнив слова из другого интервью Шахназарова данное несколько лет назад о том, что его предки получили карабахские владения от Надир-шаха, армянская пропаганда заявляет о том, что «Карабах всегда обладал высоким уровнем самостоятельности, сохраняя свою самобытность».

«Именно это качество позволило Надир-шаху настолько уважать и считаться с карабахцами и его меликами, что он, по сути, провозгласил на территории Карабаха государство в государстве – Меликства Хамсы. А о личной близкой дружбе Надир-шаха с меликом Еганом свидетельствуют исторические источники», — отмечает малотиражка.

Опровергнуть эти ложные утверждения не составляет особого труда. В 1736 году Надир хан созвал съезд на Мугани. На съезде последний представитель династии Сефевидов (Аббас III, 1732-1736 гг.) лишился формальной власти, и Надир хан был избран новой главой государства.

На съезде представители рода Зиядоглу из Каджар, правившего Гянджинским (Карабахским) беглярбекством, а также ряда племён выступили против избрания Надир хана Афшара шахом, и это обстоятельство оказало серьёзное влияние на вопросы управления и административных границ Гянджинского (Карабахского) беглярбекства. Они считали законными наследниками престола только представителей династии Сефевидов.

Прознав об этом, Надир шах отнял у рода Зиядоглу часть его владений, отдав их Картли-Кахетинскому царству. Он также освободил карабахских меликов от власти рода Зиядоглу и подчинил их непосредственно власти своего брата Ибрагим-хана, назначенного наместником учрежденного им Азербайджанского беглярбекства, в состав которого входили вся территория Азербайджана, ныне современной Армении, часть Грузии, Дагестана и Ирана.

Как видим Надир-шах всего лишь передал власть над карабахскими меликствами своему брату, а не наделил эти образования широкими полномочиями. К слову, сами армянские мелики были пришлыми в Карабахе. К примеру, Мирза Юсиф Карабаги, который по своему происхождению был армянином из Южного Азербайджана, в своем произведении «Карабахнаме» отмечает, что мелики были пришлыми в Карабахе. А армянский писатель Раффи (Акоп Мелик-Акопян), автор книги «Меликства Хамсы» писал о том, что Карабах был частью Агванского царства (Кавказской Албании), а впоследствии стал пристанищем для пришлых меликов.

Согласно Раффи, кроме албанского правителя Хачена из рода Гасан-Джалала, остальные четыре мелика были пришлыми в этом краю. Вышеупомянутый мелик Еган был выходцем из Лори (Восточная Грузия). Его отец в начале XVIII века переселился в Карабах.

Да и население меликств, судя по историческим документам, составляли в большинстве своем мусульмане. Так, проведенный в 1725-1727 гг. подсчет населения показал, что в Гянджа-Карабахской провинции из 19 395 налогоплательщиков 11 818 были мусульманами (из них 11 068 – азербайджанцы) и лишь 7577 — немусульманами (включая армян) (Пространная тетрадь Гянджа-Карабахской провинции. Предисловие, перевод, примечания и комментарии Х.Мамедова (Гараманлы). Баку, 2000, с. 12 (на азерб. языке)).

Согласно документу «Описание Карабахской провинции, составленное в 1823 году по распоряжению главноуправляющего в Грузии Ермолова действительным статским советником Могилевским и полковником Ермоловым» из 18563 семей, зарегистрированных русской администрацией в 1823 году в Карабахе, 1559 семей, то есть 8,4% приходилось на долю армян.

То есть, нет никаких оснований утверждать, что в те времена в Карабахе в большом количестве проживали христиане. По этому поводу историк В.Н. Левитанов писал, что албаны издревле населяли Карабах, часть из них во время господства Арабского халифата была обращена в мусульманство, другая часть продолжала оставаться христианами.

«Албаны-христиане, будучи по религии близкими армянам, подвергались арменизации. Так с течением времени определилось различие среди населения Карабаха. Переходы из одной религии в другую совершались и в XVIII в., воспоминания и традиции, указывавшие на общность в происхождениях, были еще живы. Нужно сказать также, что современники ее так не понимали, они оценивали события правильно, когда видели в них борьбу за власть между различными группировками владетелей», — писал Левитанов.

Так, что прежде чем обвинять Шахназарова, армянской пропаганде не мешало бы сперва ознакомиться со своей историей и не отрицать очевидных фактов…