Помощник государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид прибыла с визитом в Украину.

Как передает #, информацию об этом распространила пресс-служба Госдепа США.

Отмечено, что она будет находиться в Украине 1-2 ноября.

«Визит нацелен на то, чтобы подчеркнуть непоколебимую и продолжительную поддержку США свободе и территориальной целостности Украины. Донфрид встретится с членами администрации президента Украины, официальными лицами МИД страны. На встречах будет обсуждаться вопрос по обеспечению безопасности и энергетической поддержки, оказанию помощи усилиям Украины», — говорится в информации.