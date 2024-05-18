Делегация во главе со спикером парламента Латвии Дайгой Миериней прибыла с официальным визитом в Азербайджан.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались флаги двух стран, спикера латвийского Сейма Дайгу Миериню и делегацию встретили глава Азербайджано-латвийской рабочей группы по межпарламентским связям Милли Меджлиса (парламент) Кямран Байрамов, посол Азербайджана в Латвии Эльнур Султанов, заведующий отделом по международным связям парламента Азербайджана Илькин Мамедов и другие официальные лица.

В рамках визита 20 мая спикер проведет пресс-конференцию в административном здании Милли Меджлиса.