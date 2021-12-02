30 ноября в Азербайджане произошла страшная катастрофа. Как известно, в минувший вторник военный вертолет Государственной пограничной службы Азербайджана потерпел крушение при выполнении учебных полетов.

Трагедия произошла на территории Хызы, в районе авиационного полигона «Гараэйбат». В результате авиакатастрофы погибли 14 человек: 1 полковник, 1 полковник-лейтенант, 5 майоров, 4 капитана, 2 лейтенанта и 1 технический работник. Еще двое получили ранения.

Это трагическое событие стало поводом для активизации так называемых экспертов разного рода, особенно в военной области, из соседнего государственного недоразумения. Высказывались различные версии, естественно, вражеского толка, но хотя бы, пусть даже с большой натяжкой, имеющие крупицы логики.

И вот на этом фоне на арену вышел небезызвестный «стратег и тактик» всех времен и народов Арцрун Ованнисян. Этот уникум и до 44-дневной войны особым интеллектом не блистал и смешил честной народ фантазиями, но во время войны весь его шутовской талант раскрылся полностью.

Пожалуй, ахинея, исходившая из уст Арцруна Ованнисяна во время военных действий, никогда не достигала столь небывалых высот. Даже сами армяне, которые сделали вранье своим жизненным кредо, были поражены откровенным бредом Ованнисяна.

Сперва «многострадальцы» иронично посмеивались над армянским «левитаном», но, по мере того, как азербайджанские воины раз за разом освобождали оккупированные земли, а армяне «тактически» отступали, ирония переросла в нескрываемую злобу.

Действительно, глаза видели многочисленные трупы, бегство «непобедимых вояк», а Арцрун в их уши лил бальзам о «тактическом отступлении». Кстати, за Арцруном справедливо укрепилось право на авторство этого нелепого высказывания.

Соплеменники не смогли по достоинству оценить заслуги Ованнисяна в военном деле, и он после войны был вынужден бежать в США. Впрочем, руководство Армении, судя по всему, недалеко ушло от Арцруна в плане умственных способностей, назначив его экспертом постоянной комиссии по обороне и безопасности парламента Армении.

И вот этот «эксперт» предложил свой вариант крушения вертолета. Вариант сам по себе как омерзителен, так и туп до невозможности.

Так, по мнению Арцруна, крушение вертолета в Азербайджане может быть инсценировкой, целью которой является «списание на этот инцидент погибших в результате агрессии ВС Азербайджана 16 ноября в Сюникской области Армении». Он отметил, что в Азербайджане сокрытие жертв является обыденной практикой, поэтому этот вариант исключать нельзя.

Вот уж точно, чья бы корова мычала. И это говорит Арцрун, чьим словам не верят даже в Армении. Чьи слова о «блестящих победах» оказались пшиком, а его реляции сопровождались штабелями трупов армянских военнослужащих. До сих пор десятки, а может и сотни армянских матерей с подачи властей считают, что их сыновья в мифическом плену в Азербайджане. Но Ованнисяну уж точно известно, что трупы оккупантов наверняка лежат в безымянных могилах.

И последний момент. Ованнисян даже не удосужился пошевелить единственной полуизвилиной и понять, что погибшие в результате крушения вертолета азербайджанские военнослужащие после 16 ноября и дома бывали, и с друзьями общались. Впрочем, кому я объясняю…