МВД России объявило в розыск журналиста Карена Шаиняна (признан в РФ иноагентом и внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Как передает #, об этом говорится в базе розыска МВД России.

Отмечается, что Карен Шаинян разыскивается по статье УК РФ. При этом в карточке розыска статья не указывается.

К.Шаинян работал корреспондентом в издании «Коммерсант деньги», был заместителем главного редактора в журнале Slon.

К.Шаинян также известен критикой законопроекта о запрете смены пола, который был принят Госдумой РФ. В начале 2022 году он покинул Россию.

В то же время Следственный Комитет РФ просит арестовать сопредседателя движения «Голос» (признано в РФ иноагентом) Григория Мельконьянца по статье об организации работы нежелательной в России неправительственной организации (НПО). Об этом ТАСС сообщил адвокат Михаил Бирюков.

По его словам, следствие просит суд заключить Григория Мельконьянца под стражу.

Ему предъявлено обвинение по статье об организации работы нежелательной в России НПО (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ).