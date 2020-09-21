Почем бесплатные счетчики для жильцов «пилотных» новостроек?

14 сентября 2020 на сайте # была опубликована статья под названием «Квартиры «в залог» -«Azadlıq Rezidence» хочет собрать дань с жильцов». В статье рассказывалось о жалобе жильцов здания, расположенного на пересечении трех улиц: М. Миркасимова, И. Касумова и проспекта Азадлыг.

Расположенный по данному адресу старый дом был снесен в рамках «пилотного проекта» по распоряжению главы ИВ Насиминского района на основании распоряжения Кабмина.

Строительство нового здания было поручено компании «Azadlıq Rezidence».

Жильцы жаловались на то, что руководство «Azadlıq Rezidence» требует в качестве оплаты коммунальных услуг 50 гяпиков за квадратный метр.

Жильцы также выражали недовольство тем, что компания буквально взяла их квартиры «в залог» и не выдает купчие, пока не будут оплачены счетчики за электроэнергию и воду, стоимость которых составляет 300 манатов. Жильцы обосновывали свое недовольство тем, что старые квартиры они сдали застройщику вместе со счетчиками.

# решило выяснить, действительно ли «Azadlıq Rezidence» требует оплаты счетчиков.

Для получения ответа, мы обратились к коменданту здания Зийе Алиеву, который сказал, что информация о требовании 300 манатов не соответствует действительности.

В ответ на вопрос, за сколько же компания продает жителям счетчики воды и электроэнергии, комендант попросил «больше его не беспокоить».

Корреспондент # решил выяснить стоимость счетчиков воды и электроэнергии и с этой целью обратился в государственные компании «Azərsu» и «Azərişıq».

Глава пресс- службы «Azərsu» Анар Джабраиллы отметил, что строительные компании покупают счетчики воды на приборостроительном заводе в городе Гянджа, а затем перепродают ЖСК по рыночным ценам.

«После этого компания обращается к нам за разрешением для установки счетчиков. Прежде чем дать разрешение, мы требуем от них взять на себя обязательства по обеспечению счетчиками всех квартир. Мы также требуем от строительных компаний построить в здании бассейн и наладить канализационную систему», — сказал «Зеркалу» глава пресс- службы «Azərsu».

Как заявил глава пресс- службы «Azərişıq» Танрыверди Мустафаев, счетчики электроэнергии строительные компании покупают у них. «После этого по тем же ценам эти счетчики перепродают владельцам квартир. Мы держим данный процесс под своим контролем», — сказал Танрыверди Мустафаев.

Как сообщили нам сотрудники Гянджинского приборостроительного завода, стоимость счетчиков воды колеблется между 18 – 39 манатами, а стоимость счетчиков электроэнергии сегодня составляет 160 манатов.

При самом грубом подсчете, разница между требуемой ЖСК суммой и госценой на счетчики составляет 100 манатов, а если учесть, что это с каждой квартиры — в результате не маленькая сумма. Видимо, в этом и заключается причина такого рвения руководства строительной компании. Получается, что эта схема с перепродажей счетчиков жильцам является хорошей коррупционной лазейкой. Эту схему на примере счетчика Azərsu объяснил нам руководитель Союза потребителей Азербайджа Эюб Гусейнов. По его словам, согласно решению Кабинета министров АР от 17 июля 2014 года, обеспечение физического лица счетчиком воды должно производиться за счет государственной компании «Azərsu» (http://www.e-qanun.az/framework/28153).

«Так как владельцы квартир являются физическими лицами, то перепродажа им строительными компаниями счетчиков воды является нарушением решения Кабинета министров. Данная схема, по сути, является коррупционной лазейкой», — считает Эюб Гусейнов.