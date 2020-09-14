Квартиры «в залог» -«Azadlıq Rezidence» хочет собрать дань с жильцов

Местные СМИ, в том числе #, неоднократно писали о проблемах, которые возникают между жителями новостроек и жилищно-строительными кооперативами. Несмотря ни на статьи, ни на недовольство жителей и даже несмотря на закон, «разгул» ЖСК продолжается и набирает обороты.

К нам в редакцию обратились жители дома, отстроенного ЖСК «Azadlıq Rezidence». Отметим, что здание расположено на пересечении трех улиц: М. Миркасимова, И. Касумова и проспекта Азадлыг.

Старый дом был снесен в рамках «пилотного проекта» по распоряжению главы ИВ Насиминского района на основании распоряжения Кабмина. Читатель, вероятно, уже догадался, насколько «лакомым кусочком» является эта территория.

К жителям, собравшимся перед офисом компании, из руководителей никто не вышел. Пришлось «отдуваться» коменданту, про которого даже охранник здания сказал, что тот ничего не решает, и у него нет никаких полномочий (!).

Жители жаловались на то, что компания буквально взяла их квартиры «в залог» и не выдает купчии, пока не будут оплачены счетчики за электроэнергию и воду. По их словам, руководство «Azadlıq Rezidence» также требует в качестве оплаты коммунальных услуг 50 гяпиков за квадратный метр.

Такую цену компания объясняет тем, что будет обеспечивать уборку мусора, работу лифтов, охрану двора и мест на парковке в подземном гараже.

«Но ведь места на парковке компания выставила на продажу, причем цены начинаются от 40 тыс. манатов. Почему мы должны платить за охрану парковки?», — возмущаются жильцы дома.

Как сообщила житель дома 10 Наиля Алиева, стоимость коммунальных услуг в их старом здании составляла около 17 манатов в год.

«Но после сноса нашего дома и переезда в новостройку, построенную «Azadlıq Rezidence», стоимость коммунальных услуг почему-то выросла. И теперь от нас требуют, чтобы мы платили намного больше. Представьте, что оплата коммуналки однокомнатной квартиры в 52 кв.м. составит почти 30 манатов в месяц. Многие из жильцов просто отказываются заключать договор об оказании коммунальных услуг. Ведь жильцам домов, снесенных в рамках пилотных проектов, должны быть какие-то льготы, а компания требует от нас платить наравне с теми, кому они продают квартиры. Просто наживаются за нас счет», — сказала нам Наиля Алиева.

Как сообщила другая жительница Улдуза Оруджова, она неоднократно просила компанию «Azadlıq Rezidence» уменьшить стоимость коммунальных услуг, так как она пенсионерка и не может выплачивать такие суммы ежемесячно. Однако руководство компании непреклонно и отказалось удовлетворить ее просьбу, посоветовав продать квартиру и переехать в тот район, где ей хватит возможностей платить.

По словам Гаранфиль Агаларовой, она также не в состоянии оплачивать коммунальные услуги в том размере, какой предлагает «Azadlıq Rezidence».

По словам коменданта здания Зии Алиева (который ничего не решает), им приходится платить уборщицам для поддержания чистоты в здании и во дворе, охранникам для обеспечения безопасности и обеспечивать работу лифтов. «Кроме того, мы также провели озеленение двора. А все это стоит денег. Большинство жителей заключили с нами договор об оплате коммунальных услуг. Те, кто не заключал договор с нашей компанией, тоже должны оплачивать оказываемые нами коммунальные услуги», — заявил Зия Алиев #.

«Если компания считает, что жильцы должны оплачивать предоставляемые им коммунальные услуги, то она должна обратиться в суд. Но это вряд ли произойдет. Потому, что построившая здание «Azadlıq Rezidence» не имеет никакого права на предоставление коммунальных услуг», — заявил # адвокат Асабали Мустафаев.

Как отметил адвокат, согласно статье 109.4 Жилищного кодекса после полного завершения строительства управление жилым зданием должно быть передано товариществу собственников жилья. «Я бы посоветовал жильцам ничего не платить, провести общее собрание, создать свое товарищество, нанять грамотного юриста и начать процесс изгнания этой компании», — сказал Асабали Мустафаев.

С ним согласен и адвокат Эльчин Садыхов: «Жильцам этого дома необходимо учредить товарищество собственников жилья, разорвать все отношения с «Azadlıq Rezidencе» и нанять компанию для управления своим домом».

Отметим, что жильцы дома 10 по улице Миркасимова не первый раз обращаются за помощью #. 25 января на сайте # была опубликована статья под названием «Azadliq Rezidence отказывается выполнить условия договора». Тогда компания, отказалась платить за аренду, заставив жильцов в январе месяце переехать в квартиры без газа, в то время как во дворе все еще шла стройка. Компания, так радеющая за безопасность двора сейчас и требующая за это деньги, тогда почему-то об этом не задумывалась…

Мы не знаем, какой путь выберут жильцы дома 10 по улице Миркасимова. Одно ясно, последнее время в Баку подобные проблемы жильцов со строительными компаниями, превращаются в головную боль людей, дома которых разрушили, обещая рай в новостройке. А на деле вместо обещанного рая «хождение по мукам»…